Ελλάδα – Ισπανία: Φοβερή τάπα Κάδρα, τρίποντο από Ρογκαβόπουλο και «φωτιά» στην κερκίδα – video

Η Εθνική Εφήβων έδωσε και τη ψυχή της απέναντι στην Ισπανία, με τους παίκτες του Βλασσόπουλου να μάχονται με όλες τις δυνάμεις απέναντι στους πανίσχυρους Ισπανούς.

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στον Βόλο, η «γαλανόλευκη» έβγαλε μία τρομερή φάση. Ο Κάδρας φιλοδώρησε με εντυπωσιακό κόψιμο τον Γκαρούμπα, ο Ρογκαβόπουλος στην άλλη πλευρά του παρκέ σκόραρε τρίποντο και το γήπεδο της Νέας Ιωνίας πήρε… φωτιά.

Kadras says "Not In My House 🚫

Rogkavopoulos does his thing 👌.

Volos going crazy 🔥. #FIBAU18Europe@HellenicBF 🇬🇷

📺 https://t.co/3BHsoTR1jr

📝 https://t.co/SI0sruUkmJ pic.twitter.com/fW2Op5oZrT

— FIBA (@FIBA) August 3, 2019