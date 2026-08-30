Ελλάδα – Ισπανία: Με Χαραλαμπόπουλο η Εθνική μπάσκετ στον «τελικό» των προκριματικών του Mundobasket 2027

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, για το κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία στα προκριματικά του Mundobasket 2027.

Μετά τις συνεχόμενες ήττες της, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας δεν έχει περιθώρια για νέο αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ισπανία, αλλά θα εμφανιστεί ενισχυμένη στον πρώτο “τελικό” για τα προκριματικά του Mundobasket 2027, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να επιστρέφει στη 12άδα της, αντικαθιστώντας τον Νίκο Περσίδη.

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Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει ξανά διαθέσιμο τον έμπειρο φόργουορντ, σε μία προσπάθεια να διατηρηθεί η “γαλανόλευκη”… ζωντανή για την πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η δωδεκάδα της ελληνικής ομάδας: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας.