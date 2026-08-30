Αθλητικά

Κάλιαρι – Ίντερ 0-1: Ο Τσάλχάνογλου έδωσε τη νίκη στους «νερατζούρι»

Νίκη και για τη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά
Οι παίκτες της Ίντερ
Οι παίκτες της Ίντερ πανηγυρίζουν το γκολ του Τσαλχάνογλου/ REUTERS/Ciro De Luca
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ίντερ κέρδισε αγχωτικά 1-0 την Κάλιαρι εκτός έδρας και έχει το απόλυτο στη Serie A μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, μιας και την πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει επιβλητικά 4-1 τη Μόντσα στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου έκρινε την αναμέτρηση στο 9′ εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Νικολό Μπαρέλα. Η Ίντερ διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα για περισσότερα από 80 λεπτά στην έδρα της Κάλιαρι για να φύγει με το δεύτερο φετινό της τρίποντο στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η Λάτσιο του βασικού Χρήστου Μανδά έκανε και αυτή τη δεύτερη φετινή της νίκη, με τον Φρατέζι να κρίνει την αναμέτρηση, καθώς με γκολ του Ιταλού οι «λατσιάλι» κέρδισαν 1-0 τη Τζένοα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κρατά ανέπαφη την εστία του για δεύτερο διαδοχικό ματς.

Οι «νερατζούρι» είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Μίλαν, τη Λάτσιο και τη Γιουβέντους με έξι βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
199
155
90
80
80
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η βαθμολογία της Super League μετά την γκέλα της ΑΕΚ και τα «διπλά», Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Άρη – Φάσεις και γκολ από τα ματς της 2ης αγωνιστικής
Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη Δευτέρα (31.08.2026) το αγωνιστικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστική, κάνοντας τη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα
Ο Ελ Κααμπί
7
Newsit logo
Newsit logo