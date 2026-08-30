Κάλιαρι – Ίντερ 0-1: Ο Τσάλχάνογλου έδωσε τη νίκη στους «νερατζούρι»

Η Ίντερ κέρδισε αγχωτικά 1-0 την Κάλιαρι εκτός έδρας και έχει το απόλυτο στη Serie A μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, μιας και την πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει επιβλητικά 4-1 τη Μόντσα στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου έκρινε την αναμέτρηση στο 9′ εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Νικολό Μπαρέλα. Η Ίντερ διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα για περισσότερα από 80 λεπτά στην έδρα της Κάλιαρι για να φύγει με το δεύτερο φετινό της τρίποντο στο ιταλικό πρωτάθλημα.

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Η Λάτσιο του βασικού Χρήστου Μανδά έκανε και αυτή τη δεύτερη φετινή της νίκη, με τον Φρατέζι να κρίνει την αναμέτρηση, καθώς με γκολ του Ιταλού οι «λατσιάλι» κέρδισαν 1-0 τη Τζένοα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κρατά ανέπαφη την εστία του για δεύτερο διαδοχικό ματς.

Οι «νερατζούρι» είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Μίλαν, τη Λάτσιο και τη Γιουβέντους με έξι βαθμούς.