Ελλάδα – Ισπανία: Ο ελεύθερος σκοπευτής Τάιλερ Ντόρσεϊ, το 48% στα τρίποντα και ο πλέι μέικερ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδας τερμάτισε στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου του Eurobasket και έστρωσε το… μονοπάτι της προς τη ζώνη των μεταλλίων, μετά την αγχωτική νίκη επί της Ισπανίας.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, επικράτησε έστω και στο φινάλε της Ισπανίας με 90-86 και εξασφάλισε την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου που την έφερε πάνω στο Ισραήλ στους “16” του Eurobasket. Παράλληλα, έστειλε τους Ισπανούς πρόωρα σπίτι τους, αφήνοντας τους εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης εκτός διοργάνωσης από τους ομίλους.

Το τρίποντο που από πρόβλημα γίνεται πλεονέκτημα

Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη αδυναμία της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ ήταν η απουσία σταθερών σουτέρ από την περιφέρεια. Η γαλανόλευκη έχει πληρώσει σχεδόν σε όλες τις τελευταίες διοργανώσεις την αδυναμία της να βρει σκορ από ελεύθερα τρίποντα που προκύπτουν από τις παγίδες που κάνουν οι αντίπαλοι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και από την άμυνα ζώνης που συνήθως μας αντιμετωπίζουν.

Κι όμως στο φετινό Eurobasket το τρίποντο αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίζει τον δικό του ρόλο σ’ αυτή την κατηγορία.

Κόντρα στην Ισπανία, η Εθνική Ελλάδας σούταρε με 48% στο τρίποντο, ποσοστό εκπληκτικό που αν επαναληφθεί στα νοκ άουτ παιχνίδια, τότε η ομάδα του Σπανούλη θα έχει τύχη να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο Eurobasket.

Η γαλανόλευκη είχε 12/25 τρίποντα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 6/9 σουτ από την περιφέρεια, αποδεικνύοντας την εκτελεστική του δεινότητα.

Η αγωνιστική έκρηξη του Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που φτιάχνει όλο το παιχνίδι

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε τη θέση του Τόμας Γουόκαπ στο ρόστερ της Εθνικής Ελλάδας, με αυτή την αλλαγή να αποδεικνύεται ευεργετική για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού είναι ένας εξαιρετικός περιφερειακός που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές στο παρκέ, ωστόσο η Εθνική Ελλάδας είχε ανάγκη από έναν σταθερό σκόρερ κι αυτός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ντόρσεϊ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήρθε με κεκτημένη ταχύτητα από τους εξαιρετικούς τελικούς που έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό και δεν σταματάει να εκτελεί από την περιφέρεια.

Κόντρα στην Ισπανία, βρήκε και πάλι ρυθμό από νωρίς και εκτέλεσε τους Ισπανούς με 6/9 τρίποντα και συνολικά 22 πόντους.

Ο Ντόρσεϊ βρίσκεται στην πρώτη θέση των σουτέρ τριών πόντων στην διοργάνωση, όντας πάνω από Όσμαν, Λόιντ, Ντόντσιτς και Ομπστ που έχουν πετύχει από 15.

Οι παίκτες με τα περισσότερα τρίποντα στην φάση των ομίλων του Eurobasket 2025

Τάιλερ Ντόρσει 18/37 (48.7%)

Αντρέας Ομπστ 15/28 (53.6%)

Τσέντι Όσμαν 15/29 (51.7 %)

Τζόρνταν Λόιντ 15/31 (48.3.%)

Λούκα Ντόντσιτς 15/51 (29.4%)

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το “Α” και το “Ω” της Εθνικής Ελλάδας. Χωρίς αυτόν, η γαλανόλευκη είναι άλλη ομάδα, για την ακρίβεια δύο σκάλες κάτω…

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA είναι αυτός που βρίσκει το εύκολο καλάθι, αυτός που θα φύγει πρώτος στον αιφνιδιασμό, αλλά και αυτός που θα δημιουργήσει όλες τις συνθήκες για ελεύθερα σουτ.

Ο “Greek Freak” θα βάλει τον προσωπικό του αντίπαλο στο καλάθι και όταν έρθει βοήθεια πάνω του, θα σπάσει την μπάλα στην περιφέρεια και θα βρει τον ελεύθερο παίκτη.

Κάτι ανάλογο έγινε και κόντρα στην Ισπανία. Έτσι, δικαιολογούνται οι 9 ασίστ (!) του πόιντ σέντερ Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι Ισπανοί επέλεξαν να τον σταματήσουν, στέλνοντας δεύτερο παίκτη πάνω του και εκείνος δεν σταμάτησε να μοιράζει ασίστ.

Έτσι, ο Ντόρσεϊ βρήκε τα ελεύθερα σουτ και βομβάρδισε το ισπανικό καλάθι.

Η αμυντική βελτίωση προαπαιτούμενο για να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων

Η Εθνική Ελλάδας πήρε εξαιρετικό βαθμό στην επίθεση κόντρα στην Ισπανία. Οι 90 πόντοι είναι μία εξαιρετική επίδοση σ’ ένα τόσο κομβικό παιχνίδι.

Ωστόσο, στην άμυνα είχε… θέματα. Οι Ισπανοί, μετά βίας, ξεπερνούσαν τους 70 πόντους στα παιχνίδια τους στο Eurobasket, έχοντας μία από τις χειρότερες επιθέσεις της διοργάνωσης.

Κι, όμως, κόντρα στην Ελλάδα βρήκαν εύκολα καλάθια, φτάνοντας τους 86 πόντους. Οι Έλληνες διεθνείς έχαναν συχνά τους προσωπικούς αντιπάλους τους στις περιστροφές με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος τα έδωσε όλα μπροστά και πίσω.

Κόντρα στο Ισραήλ, η γαλανόλευκη καλείται να βρει και πάλι την αμυντική ταυτότητα της, μιας και οι Ισραηλινοί αρέσκονται στο γρήγορο παιχνίδι. Εάν η γαλανόλευκη ελέγξει τον ρυθμό, θα είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση στα προημιτελικά, όπου σίγουρα θα συναντήσει ακόμα μία run and gun ομάδα. Τη Λιθουανία ή τη Λετονία.