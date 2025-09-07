Ελλάδα – Ισραήλ 84-79: Στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 η γαλανόλευκη με αδιανόητο Γιάννη Αντετοκούνμπο

Την πρόκριση της στα προημιτελικά του Eurobasket πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεπέρασε και το εμπόδιο του Ισραήλ, επικρατώντας με 84-79 για τη φάση των “16” και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τη Λιθουανία.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Λιθουανία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (9/9/2025), με τον νικητή να προκρίνεται στα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα Τουρκία – Πολωνία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ακόμα μία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ισοπεδώνοντας το Ισραήλ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν απολαυστικός με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 11 πόντους.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ. Ο νεαρός Έλληνας ψηλός του Παναθηναϊκού ήταν καταλυτικός στη νίκη της γαλανόλευκης με 7 πόντους και 6 καθοριστικά ριμπάουντ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Αβντίγια με 23 πόντους.

Να σημειωθεί ότι η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να νικήσει το Ισραήλ, έχοντας 4/25 τρίποντα!

Ο αγώνας

Σλούκας και Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσαν τον τόνο στα πρώτα λεπτά για να οδηγήσουν στο 12-6 (3’) και τον Παπανικολάου να ακολουθεί από τα 6μ75 για το 14-8 (5’). Το δυνατό παιχνίδι του Ισραήλ στην άμυνα έκανε την εμφάνισή του από την αρχή, αλλά από που «έλαμψε» ήταν ο Γιάννης, ο οποίος στα μισά της δεύτερης περιόδου είχε ήδη 21 πόντους με 10/10 δίποντα, γράφοντας το 41-34. Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ντόρσεϊ και Σλούκας έκαναν την δική τους σκυταλοδρομία στο σκοράρισμα ως το +11 (50-39, 18’) με την διαφορά να παίρνει για πρώτη φορά διψήφια τιμή.

Ο Γιάννης διατήρησε τη απόσταση (52-41, 20’35’’), για να ακολουθήσει ένα 7-0 και τον Κάρινγκτον να γράφει το 52-48 (22’15’’). Το παιχνίδι «έκλεισε», ο Αβντίγια έγραψε το 54-51 (22’38’’) και ο Σόρκιν το 60-57 (26’16’’) με τον Αντετοκούνμπο να χρεώνεται με τρίτο φάουλ. Ένα έμμεσο τρίποντο του Σλούκα και τρίποντο από τον Σαμοντούροβ βοήθησαν να πάρει μια ανάσα που χρειαζόταν η ελληνική ομάδα (66-58, 27’40’’).

Η είσοδος του Σαμοντούροβ στο παιχνίδι πρόσφερε πολλά σε άμυνα και επίθεση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να οδηγεί στο 73-59 (32’40”) με ένα ακόμη εντυπωσιακό κάρφωμα, ενώ με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο ο “Σάμο” έγραψε το 75-62 (34΄25΄΄), αλλά η διαφορά μειώθηκε και πάλι από τη γραμμή (77-70, 37’20”).

Ο Παπανικολάου έδωσε μια λύση για το 80-70 (38′), η απάντηση ήταν ένα 4-0 με τον Γιάννη να νικά το χρόνο για το 82-74 με 46” για τη λήξη. Η Ελλάδα άντεξε, είχε τον πρώτο λόγο και νίκησε με 84-79 για μια θέση στις οχτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 4 (2/8 σουτ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 5 (2/2 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Σλούκας 11 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σαμοντούροβ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γ. Αντετοκούνμπο 37 (18/21 δίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ).

ΙΣΡΑΗΛ (Μπέιτ-Αλαχμί): Κάρινγκτον 9 (3/3 τρίποντα), Σέγκεφ, Άβντιγια 23 (1/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/12 βολές), Σόρκιν 14 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τίμορ 2, Μάνταρ 10 (3/6 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα), Λέβι 2, Γκινάτ 15 (5/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζούσμαν 4, Πάλατιν.

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 33/50 δίποντα, 4/25 τρίποντα, 6/12 βολές, 44 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 18 επιθετικά), 14 ασίστ, 11 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 21 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ισραήλ: 16/34 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 17/23 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 16 λάθη, 18 φάουλ.