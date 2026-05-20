Ο Ολυμπιακός με το βλέμμα στραμμένο στον τελικό του Europa League: Τι του προσφέρει η νίκη της Άστον Βίλα

Ο Ολυμπιακός είναι προσηλωμένος στην έκβαση του τελικού του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα(20/05/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1, Ant1) που θα κρίνει πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του, καθώς με νίκη των Άγγλων είναι πιθανό να παίξει στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Άστον Βίλα είναι στην 4η θέση της Premier League και σε περίπτωση που που παραμείνει εκεί μετά την τελευταία αγωνιστική και παράλληλα κατακτήσει το Europa League θα δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να αγωνιστεί στον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αν συμβεί αυτό οι Πειραιώτες θα δώσουν το πρώτο τους ματς για τη νέα σεζόν το διήμερο 4-5 Αυγούστου, ενώ διαφορετικά θα παίξουν δύο εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή από τις 21-22 Ιουλίου, κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά και την καλοκαιρινή τους προετοιμασία.

Οι «χωριάτες» στην τελευταία αγωνιστική της Premier League αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι εκτός έδρας (24/05/26), με τους «πολίτες» να μην κυνηγούν κάτι. Είναι στο +3 από την πέμπτη Λίβερπουλ και με ισοπαλία στο Έτιχαντ θα τερματίσουν δεδομένα στην 4η θέση.

Η Λίβερπουλ κοντράρεται με την Μπρέντφορντ την τελευταία αγωνιστική (24/05/26). Οι «κόκκινοι» υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους «χωριάτες».