ΑΕΚ: Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν

Η σεζόν της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού κατέκτησε το πρωτάθλημα για 14η φορά στην ιστορία της και πλέον οι ποδοσφαιριστές της θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν μέχρι τις 6 Ιουλίου, αφού ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί για τη μεγάλη της επιτυχία.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου με σκοπό να είναι έτοιμη για τα πλέι οφ του Champions League. H Ένωση θα παλέψει για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης με το πρώτο της ματς να είναι στις 18/19 Αυγούστου και τη ρεβάνς στις 25/26 Αυγούστου.

Το μόνο που μένει να οριστικοποιηθεί όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας του Νίκολιτς είναι η τοποθεσία, όπου θα γίνει το βασικό πρόγραμμα με την Ολλανδία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, χωρίς όμως να είναι βέβαιο, όπως και τα φιλικά που θα δώσει.