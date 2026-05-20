Γιουλ: «Θα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή το καλάθι κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Σέρχιο Γιούλ θα αγωνιστεί στο 11ο Final Four της καριέρας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και σε δηλώσεις που έκανε ενόψει του ημιτελικού με τη Βαλένθια (24/05/26, 21:00) δεν παρέλειψε να σταθεί στο καλάθι που χάρισε τον τίτλο στους Ισπανούς το 2023 στον τελικό ενάντια στον Ολυμπιακό.

«Ήταν απίστευτο και νιώθω τυχερός που το έζησα. Θα το θυμάμαι με αγάπη για το υπόλοιπο της ζωής μου, έχει γραφτεί στην ιστορία της Euroleague. Κάθε παίκτης ονειρεύεται να ζήσει μια τέτοια στιγμή», τόνισε ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης για το μεγάλο καλάθι του κόντρα στον Ολυμπιακό.

Όσο για τον ημιτελικό με τη Βαλένθια ο Ισπανός είπε: «Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: την Παρασκευή δεν υπάρχει αύριο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να νικήσουμε τη Βαλένθια, να δώσουμε και τη ζωή μας στο παρκέ για να κάνουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι και να προκριθούμε στον τελικό. Οι παίκτες το ξέρουν, το προπονητικό επιτελείο το ξέρει, είμαστε όλοι πλήρως συνειδητοποιημένοι.

Παίζουμε κόντρα σε μια φανταστική ομάδα. Το απέδειξαν όλη τη χρονιά στην Ευρώπη τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Τα προηγούμενα ματς δεν έχουν καμία σημασία. Η Παρασκευή είναι ένας ακόμη τελικός. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τα δυνατά μας σημεία και να τους εμποδίσουμε να κάνουν το παιχνίδι τους.

Ελπίζω η εμπειρία μας από τέτοιους τελικούς να αποτελέσει πλεονέκτημα. Από την άλλη, το κίνητρο και η λαχτάρα όσων παίζουν για πρώτη φορά σε Final 4 τούς καθιστά διπλά επικίνδυνους».

Για τις απουσίες των Ταβάρες και Λεν σημείωσε: «Προφανώς και θα θέλαμε να είναι μαζί μας, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Αντί να κλαιγόμαστε, πρέπει να δουλέψουμε διπλά και να το χρησιμοποιήσουμε ως επιπλέον κίνητρο για να παίξουμε καλά την Παρασκευή».