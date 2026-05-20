Ο Χρήστος Τζόλης στο στόχαστρο των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί μία ακόμα απίθανη σεζόν με τη φανέλα της Μπριζ και αυτό έχει οδηγήσει την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, σύμφωνα με το Daily Mirror, εκτιμά τον Χρήστο Τζόλη και θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει τόσο στα άκρα όσο και πιο κεντρικά στην επίθεση, ενώ παράλληλα η Γιουνάιτεντ είχε στείλει σκάουτερ για να δουν από κοντά τον 23χρονο στο ματς με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στο οποίο είχε 1 γκολ και 2 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βέλγοι πριν μερικούς μήνες απέρριψαν πρόταση 32 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζόλη και δεδομένα θα ζητήσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσουν.

Ο Τζόλης σε 50 εμφανίσεις φέτος με την Μπριζ έχει σκοράρει 20 φορές, ενώ έχει μοιράσει 27 ασίστ, προσφέρει δηλαδή στην ομάδα του σχεδόν ένα γκολ ανά παιχνίδι.