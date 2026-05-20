Αθλητικά

Ο Ρεμπρόφ που «έπαιξε» για τον πάγκο των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού συμφώνησε να αναλάβει την Αλ Ουάχντα

Ο Ουκρανός προπονητής θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός απροόπτου
Ο Ρεμπρόφ
Ο Ρεμπρόφ με την Εθνική Ουκρανίας/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ «έπαιξε» δυνατά για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά και γι’ αυτόν του Ολυμπιακού, όμως τα Μέσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάνουν λόγο για συμφωνία με την Αλ Ουάχντα.

Η Αλ Ουάχντα έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον πρώην προπονητή της Εθνικής Ουκρανίας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, βάζοντας τέλος ουσιαστικά στα σενάρια που τον ήθελαν να είναι υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Ουκρανός είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό, σε περίπτωση βέβαια που υπήρχε θέμα αποχώρησης του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ρεμπρόφ έχει ξαναπεράσει από τα ΗΑΕ, όταν είχε κατακτήσει το 2022 το πρωτάθλημα με την Αλ Αΐν. Η τελευταία του δουλειά ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας, ενώ τη σεζόν 2017/18 είχε προπονήσει την Αλ Αχλί, που παίζει στη λίγκα της Σαουδικής Αραβίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
125
113
104
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo