Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο

Ο Κώστας Καραπαπάς κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού ενημέρωσε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα δώσει συνέντευξη Τύπου μέσα στον Ιούνιο για τα θέματα που απασχολούν το σύλλογο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη συνέντευξη Τύπου που θα παραθέσει μπροστά στους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού θα ενημερώσει τους φίλους της ομάδας για όλα τα θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το μέλλον των ερυθρολεύκων.

Ζητήματα που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και διάφορα άλλα, όπως οι εργασίες για την ανακαίνιση του «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη συνέντευξη Τύπου του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, η οποία δεν έγινε γνωστό πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.

«Μέσα στον Ιούνιο θα γίνει μία μεγάλη συνεντεύξη Τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία θα περιέχει μία προαναγγελία για πράγματα μεγαλύτερα από μία αγωνιστική σεζόν ή περίοδο και θέματα που έχουν να κάνουν με το μεγαλείο του αλλά και με τοποθετήσεις που θέλει να κάνει ο ηγέτης του Ολυμπιακού που απασχολούν την ολυμπιακή κοινωνία και όχι μόνο και μετά από 158 τίτλους με τους οποίους εμπλέκεται και άλλους πέντε. Θα είναι μέσα στον Ιούνιο», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραπαπάς.