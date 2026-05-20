Έξαλλος με Χέιζ-Ντέιβις ο Κουτλουάι: «Παίρνεις 5 εκατομμύρια ευρώ και λες «παιδικό παιχνίδι», βγες και ζήτα συγγνώμη»

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από το Final Four της Αθήνας, μετά τη σειρά κόντρα στη Βαλένθια έφερε μία ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που ανέφερε ότι «ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι» με τον Ιμπραϊμ Κουτλουάι να γίνεται έξαλλος.

Ο Κουτλουάι σε δηλώσεις που έκανε σε τουρκικό podcast επιτέθηκε στον Χέιζ-Ντέιβις αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς “παιδικό παιχνίδι”. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Βγες έξω στους δρόμους της Αθήνας να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι».

İbrahim Kutluay, Nigel Hayes-Davis’i eleştirdi:



“Çocuk oyunu dediğin olaydan 5M euro para kazanıyorsun. Kaybetmişsin, kafanı önüne eğ, özür dile.



‘Umursamıyorum’ açıklamaları… Atina’da sokağa çık da göreyim umursayıp umursamadığını.” (Socrates)pic.twitter.com/Cj0kNEzUjl — Hızlı Hücum (@hizlihucum) May 20, 2026

Ο Τούρκος παλαίμαχος μίλησε και για την απόδοση του Παναθηναϊκού, τον οποίο χαρακτήρισε εύθραυστη ομάδα, η οποία είναι επιρρεπής στην κατάρρευση, ενώ παράλληλα κατέκρινε τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία.

«Όταν κοιτάς τον Παναθηναϊκό, βλέπεις μία εύθραυστη, σοφτ ομάδα, που είναι επιρρεπής στην κατάρρευση. Δεν έχεις λόγους να κατηγορείς τον διαιτητή. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα το πιστέψουν αυτό. Αυτή είναι απλώς μία ιστορία», είπε ο Κουτλουάι για τους πράσινους.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ανέβασε βίντεο στο κανάλι του στο youtube για τη σειρά αγώνων με τη Βαλένθια, τονίζοντας ότι «οι κακοί νίκησαν» στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει του χρόνου.