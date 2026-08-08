Αθλητικά

Ελλάδα – Ισραήλ 84-89: Νέα ήττα για την Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16

Ούτε στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket U16 της Οραντέα έκανε σεφτέ η γαλανόλευκη
Ελλάδα – Ισραήλ 84-89: Νέα ήττα για την Εθνική Παίδων στο Eurobasket U16
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Ξεκίνημα με 0/2 για την Ελλάδα στο Eurobasket U16. Η Εθνική Παίδων είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κόντρα στο Ισραήλ, αλλά στα τελευταία λεπτά “λύγισε” και ηττήθηκε με 89-84.

Η Εθνική Παίδων προηγήθηκε ακόμα και με διψήφια διαφορά στα μισά του παιχνιδιού, όμως δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην αντεπίθεση του Ισραήλ και θα ψάξει απέναντι στη Γεωργία (09.08.2026, 15:30) την πρώτη της νίκη στο τουρνουά.

Κορυφαίοι για την Εθνική μας ήταν οι Μοναμά (19π, 6 ασιστ), Καραβασίλης (15π), Μπάρλος (12π, 5 ασίστ) και Σπανούλης (10π, 4 ασίστ), ενώ πλέον ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γεωργία (9/8, 15:30), για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.


Τα δεκάλεπτα: 23-15, 51-40, 63-60, 84-89

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