Ελλάδα – Ισραήλ live το νέο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ στην Κύπρο

Τρίτο φιλικό για την Εθνική μπάσκετ, που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, στην Λεμεσό της Κύπρου, χωρίς να έχει και πάλι στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παράλληλα εκτός αποστολής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου.