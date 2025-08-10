Αθλητικά

Ελλάδα – Ισραήλ live το νέο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ στην Κύπρο

Νέο “τεστ” για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μια ημέρα μετά την φιλική της ήττα από την Σερβία
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Τουρνουά "ECOMMBX Cup"
Ματς προετοιμασίας ενόψει Eurobasket
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Τρίτο φιλικό για την Εθνική μπάσκετ, που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, στην Λεμεσό της Κύπρου, χωρίς να έχει και πάλι στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παράλληλα εκτός αποστολής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου.

20:27 | 10.08.2025

Αβντίγια, Σόρκιν, Τιμόρ, Γκινάτ, Ζούσμαν για το Ισραήλ

20:27 | 10.08.2025

Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Κατσίβελης, Σαμοντούροφ, Κ. Αντετοκούνμπο η πεντάδα για την Εθνική μας ομάδα

20:25 | 10.08.2025

Τώρα ακούγονται οι Εθνική ύμνοι των δυο ομάδων

20:20 | 10.08.2025

Φίλες και φίλοι του Newsit.gr καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στο Ισραήλ

