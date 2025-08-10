Ελλάδα – Ισραήλ live το νέο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ στην Κύπρο

Τρίτο φιλικό για την Εθνική μπάσκετ, που αντιμετωπίζει το Ισραήλ, στο πλαίσιο του ECOMMBX Cup, στην Λεμεσό της Κύπρου, χωρίς να έχει και πάλι στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παράλληλα εκτός αποστολής για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρίσκονται και οι Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου.
Τουρνουά "ECOMMBX Cup"Ματς προετοιμασίας ενόψει Eurobasket
20:27 | 10.08.2025
Αβντίγια, Σόρκιν, Τιμόρ, Γκινάτ, Ζούσμαν για το Ισραήλ
20:27 | 10.08.2025
Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκης, Κατσίβελης, Σαμοντούροφ, Κ. Αντετοκούνμπο η πεντάδα για την Εθνική μας ομάδα
20:25 | 10.08.2025
Τώρα ακούγονται οι Εθνική ύμνοι των δυο ομάδων
20:20 | 10.08.2025
Φίλες και φίλοι του Newsit.gr καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στο Ισραήλ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σχόλια