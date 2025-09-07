Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Ισραηλινούς με 21 πόντους στο ημίχρονο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ για τη φάση των “16” του Eurobasket.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα ημίχρονά του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στο παιχνίδι με το Ισραήλ για τη νοκ άουτ φάση του Eurobasket.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA διέλυσε την άμυνα των Ισραηλινών, βάζοντας την μπάλα όπως ήθελε στο καλάθι.
Σημείωσε 21 πόντους με 10/11 δίποντα και 1/2 βολές σε 14 λεπτά, ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
GIANNIS IS FREAKING #EuroBasket pic.twitter.com/iQWTnCwfDb— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
HERE COMES THE GREEK FREAK #EUROBASKET pic.twitter.com/MKDlQNT49a— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε beast mode, με τους Ισραηλινούς να μην μπορούν να τον σταματήσουν ούτε με φάουλ.