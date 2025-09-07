Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Ισραηλινούς με 21 πόντους στο ημίχρονο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ για τη φάση των “16” του Eurobasket.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA διέλυσε την άμυνα των Ισραηλινών, βάζοντας την μπάλα όπως ήθελε στο καλάθι.

Σημείωσε 21 πόντους με 10/11 δίποντα και 1/2 βολές σε 14 λεπτά, ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε beast mode, με τους Ισραηλινούς να μην μπορούν να τον σταματήσουν ούτε με φάουλ.