Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέλυσε τους Ισραηλινούς με 21 πόντους στο ημίχρονο

10/11 δίποντα για τον ασταμάτητο Έλληνα σούπερ σταρ
EUROKINISSI

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ για τη φάση των “16” του Eurobasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα ημίχρονά του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στο παιχνίδι με το Ισραήλ για τη νοκ άουτ φάση του Eurobasket.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA διέλυσε την άμυνα των Ισραηλινών, βάζοντας την μπάλα όπως ήθελε στο καλάθι.

Σημείωσε 21 πόντους με 10/11 δίποντα και 1/2 βολές σε 14 λεπτά, ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε beast mode, με τους Ισραηλινούς να μην μπορούν να τον σταματήσουν ούτε με φάουλ.

