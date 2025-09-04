Ελλάδα – Ισραήλ στους «16» του Eurobasket 2025: Η ημέρα και η ώρα του αγώνα

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας “λύγισε” στο φινάλε μετά από “θρίλερ” την Ισπανία με 90-86 και κατέκτησε την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του Eurobasket, για να βρεθεί πλέον απέναντι από το Ισραήλ, στη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Ο αγώνας της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με την Ισπανία ήταν “τελικός” για την πρώτη θέση και τον αποκλεισμό αντίστοιχα, αλλά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε… ψυχή στο τέλος και έστειλε τους Ισπανούς στο… σπίτι τους, παίρνοντας η ίδια στο “εισιτήριο” για τα νοκ άουτ του Eurobasket, όπου και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

Μετά την ήττα από τη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς, οι Ισραηλινοί έμειναν στην 4η θέση στο δικό τους όμιλο και θα χρειαστούν υπέρβαση κόντρα στη “γαλανόλευκη” για να συνεχίσουν στα προημιτελικά. Ο αγώνας Ελλάδα – Ισραήλ είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 21:45.