Ελλάδα – Ισραήλ: Το πρόσφατο φιλικό, ο ηγέτης Ντένι Άβντιγια και η σύμπτωση επιτυχίας για την εθνική μας στα Eurobasket

Βρισκόμαστε προ των πυλών των νοκ-άουτ του Eurobasket 2025 και η Εθνική μπάσκετ έχει μπροστά της το “εμπόδιο” του Ισραήλ (07.09.2025, 21:45, Newsit.gr), στο… δρόμο προς τη ζώνη των μεταλλίων αλλά και την επιτυχία!

Η Εθνική μπάσκετ θα πάει με ιδανική ψυχολογία στην αναμέτρηση με το Ισραήλ, προερχόμενη από τη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας. Η ομάδα του Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι, όμως, είναι ένα “δεμένο” σύνολο και έχει δείξει μέχρι τώρα στη διοργάνωση πως μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Το Ισραήλ τερμάτισε στην τέταρτη θέση του τέταρτου ομίλου του Eurobasket 2025 που διεξήχθη στο Κατοβίτσε της Πολωνία, έχοντας τρεις νίκες και δυο ήττες. Το σύνολο του Αριέλ Μπέιτ-Χαλάμι βρισκόταν στην πρώτη θέση μέχρι την τελευταία αγωνιστική, αλλά η ήττα από την Σλοβενία του συγκλονιστικού Λούκα Ντόντσιτς ήταν αυτή που την έριξε στην 4η θέση.

Ηγέτης της ομάδας είναι ο Ντένι Άβντιγια, που κάνει εξαιρετικά παιχνίδια και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επίθεσης. Είναι ο μοναδικός στη διοργάνωση που μαζί με τον Λούκα Ντόντσιτς που έχει πετύχει 20+ πόντους και στα πέντε παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Ο point forward των Τρέιλ Μπλέιζερς οδηγεί την χώρα του σε αυτό το Eurobasket και με 24.4 πόντους ανά παιχνίδι είναι ο 4ος καλύτερος σκόρερ του τουρνουά.

Deni Avdija delivering another outing of the highest level #EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/EjSk2c0D3j
September 2, 2025

Επίσης, ο Άβντιγια είχε και 7.6 ριμπάουντ μ.ο., αριθμός που τον στέλνει στη 12η θέση της διοργάνωσης, ενώ μοιράζει 3 ασίστ ανά παιχνίδι. Μαζί του, ο Ρόμαν Σόρκιν στις μάχες της ρακέτας και ο Γιαμ Μαντάρ στη δημιουργία, έδωσαν στο Ισραήλ αυτή τη δυναμική εικόνα που είχε εντός παρκέ.

Τα στατιστικά του Άβντιγια στον τέταρτο όμιλο

Κόντρα στην Ισλανδία (νίκη με 83-71): 20 πόντοι (5/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 10/12 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 3 μπλοκ.

Κόντρα στην Πολωνία (ήττα με 64-66): 23 πόντοι (4/9 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 6/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 λάθη, 1 κλέψιμο.

Κόντρα στην Γαλλία (νίκη με 82-69): 23 πόντοι (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 5 κλεψίματα.

Κόντρα στο Βέλγιο (νίκη με 92-89): 22 πόντοι (6/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/6 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη.

Κόντρα στην Σλοβενία (ήττα με 96-106): 34 πόντοι (8/11 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 6/10 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα.

Την ομάδα του Ισραήλ απαρτίζουν οι εξής παίκτες:

Ντένι Άβντιγια (03/01/2001) PF (2,06μ.) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Έθαν Μπουργκ (04/09/2002) SG (1,90μ.) Mπνέι Ερτζέλια

Τόμερ Γκινάτ (07/11/1994) PF (2,03μ.) Χάποελ Τελ Αβίβ

Νίμροντ Λέβι (24/03/1995) PF (2,08μ.) Χάποελ Ιερουσαλήμ

Γιαμ Μαντάρ (21/12/2000) PG (1,90μ.) Χάποελ Τελ Αβίβ

Ράφι Μάνκο (05/03/1994) SF (2,00μ.) Χάποελ Ιερουσαλήμ

Γκάι Παλάτιν (25/09/2000) SG (1,93μ.) Χάποελ Τελ Αβίβ

Ίταϊ Σεγκέβ (15/06/1995) PF/C (2,05μ.) Χάποελ Τελ Αβίβ

Ρόμαν Σόρκιν (11/08/1996) C (2,08μ.) Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μπαρ Τίμορ (02/03/1992) G (1,91μ.) Χάποελ Τελ Αβίβ

Καντίν Κάρινγκτον (03/10/1995) G (1,93μ.) Χάποελ Ιερουσαλήμ

Γιόβελ Ζούσμαν (12/05/1998) G/F (2,01μ.) Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ο… καλός οιωνός

Η Εθνική Ελλάδας έφτασε στη φάση των”16” ξορκίζοντας… τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ακόμα “οιωνός” που δείχνει πως μπορεί να φτάσει ψηλά!

Τις τρεις τελευταίες φορές που η Ελλάδα βρέθηκε στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ (2005, 2007, 2009), κλήθηκε σε κάποιο σημείο του τουρνουά να αντιμετωπίσει το Ισραήλ.

Στις διοργανώσεις του 2007 και του 2009, αυτό έγινε στη φάση των ομίλων, ενώ πριν 20 χρόνια, στην πορεία προς το χρυσό του 2005, η Εθνική μας ήρθε αντιμέτωπη με τους Ισραηλινούς στο πρώτο νοκ-άουτ, νικώντας δύσκολα (67-61) με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ζήση.

Η κυριακάτικη (07.09.2025) αναμέτρηση θα είναι η 52η της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 22.

Η τελευταία αναμέτρηση των δυο ομάδων έγινε πριν από λίγες εβδομάδες (10.08.2025), σε φιλικό προετοιμασίας στο τουρνουά Ecommbx Cup της Λεμεσού.

Παίζοντας με αρκετές απουσίες, η Ελλάδα είχε γνωρίσει βαριά ήττα από το Ισραήλ (75-58). Κορυφαίος παίκτης της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (12 πόντοι), Νίκος Χουγκάζ (11 πόντοι).Άβντια και Σόρκιν είχαν σημειώσει από 16 πόντους, για το Ισραήλ.