Ελλάδα – Ιταλία 15-13 τελικό: Επίδειξη δύναμης από την Εθνική πόλο ανδρών και πρόκριση στους «4»

Η Εθνική πόλο ανδρών κέρδισε με 15-13 σκορ αυτήν της Ιταλίας και προκρίθηκε στην τελική τετράδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Κάκαρης και Αργυρόπουλος οι πρωταγωνιστές της ομάδας του Βλάχου.
20:29 | 19.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:24 | 19.01.2026
20:23 | 19.01.2026
Τέλος στο παιχνίδι, μεγάλη νίκη με 15-13 για την Εθνική πόλο ανδρών
20:22 | 19.01.2026
15-13 λίγο πριν τη λήξη από τους Ιταλούς
20:18 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛΛ με τον Στέλιο Αργυρόπουλο, 15-12 και πλέον δεν γυρίζει το παιχνίδι
20:17 | 19.01.2026
14-12, μειώνουν κι άλλο οι Ιταλοί
20:17 | 19.01.2026
Δύο λεπτά απομένουν για τη λήξη του αγώνα
20:15 | 19.01.2026
14-11 με πέναλτι των Ιταλών
20:15 | 19.01.2026
20:12 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΛ με τον Χαλυβόπουλο και 14-10 για την Εθνική μετά το τάιμ άουτ
20:09 | 19.01.2026
Μειώνουν σε 13-10 οι Ιταλοί, τάιμ άουτ από τον Βλάχο
20:07 | 19.01.2026
13-9 το σκορ μετά από γκολ του Μπαλζαρίνι
20:05 | 19.01.2026
Υπέροχο γκολ του Παναστασίου με λόμπα και παίρνει διαστάσεις θριάμβου η Εθνική πόλο ανδρών
20:04 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ για την Ελλάδα με τον Καλογερόπουλο και 12-8
20:03 | 19.01.2026
Οι Ιταλοί μειώνουν στον παίκτη παραπάνω σε 11-8
20:01 | 19.01.2026
11-7 για την Ελλάδα με τον Κάκαρη
19:58 | 19.01.2026
19:55 | 19.01.2026
Ολοκληρώθηκε το 3ο οκτάλεπτο με 10-7
19:54 | 19.01.2026
Μεγάλο γκολ του Χαλυβόπουλου που έδωσε ανάσα στην Εθνική ομάδα, 10-7 το σκορ
19:51 | 19.01.2026
Μειώνουν σε 9-7 οι Ιταλοί και δίνουν ενδιαφέρον στο παιχνίδι
19:51 | 19.01.2026
19:49 | 19.01.2026
9-6 το σκορ με ωραίο γκολ του Ντι Σόμμα
19:47 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα με τον Γκίλλα, τεράστιο προβάδισμα για τους παίκτες του Βλάχου
19:46 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΛ με τον Παπαναστασίου και 8-5 το σκορ
19:45 | 19.01.2026
Ασταμάτητος ο Κάκαρης, κέρδισε πέναλτι
19:44 | 19.01.2026
Μειώνουν σε 7-5 οι Ιταλοί
19:44 | 19.01.2026
19:41 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΛ για την Εθνική από τον Κάκαρη από τα δύο μέτρα, μεγάλο προβάδισμα με 7-4
19:38 | 19.01.2026
19:35 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ με τον Αργυρόπουλο και 6-4 για την Ελλαδα στο τέλος του 2ου οκταλέπτου
19:34 | 19.01.2026
Πέναλτι για την Ελλάδα σε νεκρό χρόνο, επιτυχημένο το challenge του Έλληνα προπονητή
19:34 | 19.01.2026
Έκανε challenge ο Βλάχος για μία φάση στην εκπνοή
19:31 | 19.01.2026
Ολοκληρώθηκε το 2ο οκτάλεπτο με την Ελλάδα να προηγείται με 5-4
19:30 | 19.01.2026
Γκολ για την Ιταλία και 5-4 το σκορ
19:27 | 19.01.2026
ΓΚΟΛΛΛ για την Εθνική με τον Αργυρόπουλο, 5-3 το σκορ
19:26 | 19.01.2026
Μειώνουν σε 4-3 οι Ιταλοί και πάλι με τον Φερέρο
19:25 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΟΛ από τον Γκίλλα στον παίκτη παραπάνων και 4-2 το σκορ
19:25 | 19.01.2026
Γκολ για την Ιταλία από την περιφέρεια με τον Φερέρο που έκανε το 3-2
19:23 | 19.01.2026
Άλλαξε η απόφαση των διαιτητών δεν υπάρχει πέναλτι
19:23 | 19.01.2026
Κάνει challenge ο προπονητής των Ιταλών
19:22 | 19.01.2026
Κι άλλο πέναλτι για την Εθνική, πάνω στον Χαλυβόπουλο
19:21 | 19.01.2026
Ο Γκιουβέτσης νικήθηκε από τον Ιταλό τερματοφύλακα και το σκορ έμεινε 3-1
19:19 | 19.01.2026
Πέναλτι για την Ελλάδα
19:18 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΛ για την Ελλάδα με τον Σκουμπάκη από τα δύο μέτρα, 3-1 το σκορ
19:17 | 19.01.2026
Ξεκίνησε με δύο χαμένες επιθέσεις το 2ο οκτάλεπτο
19:14 | 19.01.2026
Οι Ιταλοί σκόραραν σε νεκρό χρόνο στο τέλος του 1ου οκταλέπτου και μείωσαν σε 2-1
19:09 | 19.01.2026
Πάνω από πέντε λεπτά έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της η Ελλάδα
19:08 | 19.01.2026
Απίθανες άμυνες από τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου
19:07 | 19.01.2026
ΓΚΟΟΛ για την Ελλάδα με τον Κάκαρη στην κόντρα, 2-0 το σκορ
19:06 | 19.01.2026
Μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου σε σουτ των Ιταλών
19:05 | 19.01.2026
Γκολ και 1-0 για την Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο από την περιφέρεια στον παίκτη παραπάνω
19:03 | 19.01.2026
Χαμένες οι πρώτες επιθέσεις των δύο ομάδων
19:03 | 19.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
18:59 | 19.01.2026
Όλα έτοιμα για το πρώτο σπριντ του αγώνα
18:52 | 19.01.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
18:52 | 19.01.2026
Αυτήν την ώρα γίνεται η παρουσίαση των αθλητών
18:51 | 19.01.2026
Να θυμίσουμε ότι η Εθνική πόλο ανδρών δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο
18:50 | 19.01.2026
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής
Ελλάδα 9 (+27)
Ιταλία 9 (+27)
Κροατία 6 (+18)
Ρουμανία 6 (-16)
Τουρκία 0 (-24)
Γεωργία 0 (-32)
18:50 | 19.01.2026
Ο Θοδωρής Βλάχος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντίνο Γενηδουνιά, που εκτίει τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του, μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Κροατία
18:48 | 19.01.2026
Αν ηττηθεί η Εθνική ανδρών θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Ιταλία και την Κροατία, καθώς υπάρχει κίνδυνος σε ισοβαθμία να μείνει στην τρίτη θέση και εκτός διεκδίκησης μεταλλίου
18:48 | 19.01.2026
Η Ελλάδα μπορεί να υποστεί και ήττα στα πέναλτι ενάντια στους Ιταλούς. Αν γίνει αυτό θα πρέπει και πάλι να κερδίσει τη Ρουμανία για να πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό
18:48 | 19.01.2026
Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για μία θέση στην τελική τετράδα, με την Ελλάδα με νίκη να έχει σχεδόν εξασφαλισμένη θέση στη ζώνη των μεταλλίων, καθώς θα πρέπει μόνο να κερδίσει την αδύναμη Ρουμανία την τελευταία αγωνιστική
18:47 | 19.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη σημαντική αναμέτρηση της Εθνικής πόλο ανδρών κόντρα στην Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα