Ελλάδα – Ιταλία: Η Εθνική μπάσκετ θέλει να κάνει πρεμιέρα με το δεξί στο Eurobasket 2025

H Eθνική μπάσκετ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket (21:30, Novasports Start, ΕRT News, live από το Newsit.gr) με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει την νίκη για να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το τουρνουά.

Η Εθνική μπάσκετ έχει ως στόχο να μπορέσει να ανέβει στο βάθρο, από το οποίο απουσιάζει εδώ και πολλά χρόνια (τελευταία διάκριση το 2009), ενώ παράλληλα η «γαλανόλευκη» στο Eurobasket θέλει να ξεπεράσει και την φάση των προημιτελικών εκεί που συνεχώς αποκλείεται από τη συνέχεια των μεγάλων διοργανώσεων.

Με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι και φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δεσπόζει στο ρόστερ, η Εθνική ομάδα φιλοδοξεί να κάνει το βήμα παραπάνω, έχοντας παράλληλα τους Κώστα Σλούκας και Κώστα Παπανικολάου, πιθανότατα στην τελευταία τους μεγάλη διοργάνωση με το εθνόσημο στο στήθος.

Από εκεί και πέρα, από το ρόστερ σε σχέση με την πρόσφατη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες απουσιάζει ο Νικ Καλάθης, ο Τόμας Γουόκαπ του οποίου τη θέση ως νατουραλιζέ κάλυψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς και ο Ιωάννης Παπαπέτρου ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Παράλληλα, στην 12αδα βρίσκεται και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος μετά τον σοβαρό του τραυματισμό που τον άφησε εκτός παρκέ για ένα χρόνο, επέστρεψε στην «γαλανόλευκη».

Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη

Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.

Η πορεία μέχρι το Eurobasket

Στα προκριματικά η Εθνική μπάσκετ πέρασε άνετα ως πρώτη (6-1 νίκες στον όμιλο), ωστόσο στα φιλικά προετοιμασίας παρουσίασε ανάμεικτα συμπεράσματα με 4 νίκες – 3 ήττες, προβληματίζοντας με την απόδοσή της στα περισσότερα παιχνίδια. Ωστόσο, υπάρχει το ελαφρυντικό πως στους αγώνες δεν είχε συμμετοχή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έκανε αρκετές δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα.

Από την πλευρά της η Ιταλία αποτελεί σταθερή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όμως η τελευταία της διάκριση στο Eurobasket είναι αρκετά χρόνια πίσω και το χάλκινο μετάλλιο του 2003. Την τελευταία 20ετία, το «ταβάνι» των Ιταλών είναι τα προημιτελικά, εκεί όπου αποκλείστηκαν και στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις.

Με τον εκρηκτικό Τζιανμάρκο Ποτσέκο στον πάγκο και ρόστερ με ισορροπία εμπειρίας και νεανικής ενέργειας, οι «ατζούρι» στοχεύουν πιο ψηλά. Ξεχωρίζει ο NBAer Σιμόνε Φοντέκιο (Μαϊάμι Χιτ), ενώ η παρουσία των Μέλι, Γκαλινάρι και Σπίσου δεν περνά απαρατήρητη. Ως νατουραλιζέ συμμετέχει ο γκαρντ Ντάριους Τόμπσον, ενώ η μεγαλύτερη απώλεια για τους Ιταλούς είναι ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.

Στα προκριματικά πέρασε άνετα ως πρώτη στον Β’ όμιλο (4-2), ενώ στα φιλικά είχε θετικό απολογισμό (4-2), με την πιο πρόσφατη ήττα να έρχεται από την Ελλάδα (76-74).

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Λεμεσό και το «Αθλητικό Κέντρο Spyros Kyprianou» το οποίο αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να είναι με το μέρος της Εθνικής μπάσκετ.

Ο όμιλος της Εθνικής στο Eurobasket

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ελλάδα – Ιταλία 21:30

Σάββατο 30 Αυγούστου

Κύπρος – Ελλάδα 18:15

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 15:00

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη 15:00

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Ισπανία – Ελλάδα 21:30