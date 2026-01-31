Ελλάδα – Ιταλία: Η Εθνική πόλο γυναικών δίνει ντέρμπι πρόκρισης στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο των γυναικών αντιμετωπίζει την Ιταλία το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1/2026, 15:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live από το NewsIt.gr) στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που φιλοξενείται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Ελλάδα και Ιταλία είναι αήττητες στη διοργάνωση και μόνο με θαύμα δεν θα βρίσκονται στην τετράδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου και βεβαίως αποτελεί το πρώτο πολύ δυνατό τεστ για την εθνική πόλο των γυναικών.

Η εθνική μας, ολοκλήρωσε την πρώτη φάση (α’ όμιλος) με την καλύτερη επίθεση και από τις 16 ομάδες του τουρνουά (73 τέρματα), με την Ιταλία (γ’ όμιλος) να ακολουθεί με 66. Δυο συγκροτήματα που έχουν πλούσια παράδοση από συναντήσεις σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με νωπές ακόμα τις μνήμες από την τελευταία τους.

Ήταν στις 13/1/2024 στο Αϊντχόφεν που αναμετρήθηκαν στον «μικρό» τελικό για το χάλκινο μετάλλιο αλλά και όχι μόνο, καθώς η νικήτρια θα έπαιρνε και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Στον αγώνα της ζωής τους λοιπόν, τα κορίτσια της Ελλάδας, νίκησαν 7-6 τη Ιταλία σε ένα δραματικό, συγκλονιστικό «μικρό» τελικό (που μόνο…μικρός δεν ήταν) και πέτυχαν το διπλό κέρδος. Πέτυχαν…τζακ ποτ.

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου 1, Μαργαρίτα Πλευρίτου 1, Ξενάκη 1, Ασημάκη 2, Πάτρα, Νίνου 1, Βασιλική Πλευρίτου, Γιαννοπούλου, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλα, Ταμπάνι, Γκαλάρντι 1, Αβένιο 1, Τζιουστίνι, Μπετίνι, Πικότζι 1, Μπιανκόνι 2, Παλμιέρι, Γκαντ, Γκεργκόλ, Βιακάβα 1, Μπαντσέλι.

Συνολικά, Ελλάδα και Ιταλία έχουν συναντηθεί 20 φορές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την εθνική μας να έχει 6 νίκες και 14 ήττες.

Πέρα από τον αγώνα του 2024, αναμετρήθηκαν μεταξύ άλλων στον τελικό πάλι στο Αϊντχόφεν στις 28/1/12 όπου χάσαμε 13-10.

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μορφέσης): Κούβδου, Τσουκαλά 2, Μελιδόνη, Ψούνη Ηλ.1, Λιόση, Αβραμίδου, Ασημάκη 3, Ρουμπέση 3, Γερόλυμου 1, Μανωλιουδάκη, Αντωνάκου, Λαρά, Διαμαντοπούλου Χρ.

Επίσης στις 7/9/22 στο Σπλιτ παίξαμε στον ημιτελικό, και νικήσαμε 12-9 (στον τελικό χάσαμε από την Ισπανία 9-6).

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 2, Χυδηριώτη 1, Τριχά, Μ. Πλευρίτου, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 2, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη.

Β’ Φάση ομίλων

Σάββατο 31/1

15:00 Ελλάδα – Ιταλία (Ε΄Όμιλος)

17:00 Iσπανία – Ισραήλ (ΣΤ ΄Όμιλος)

19:15 Γαλλία – Κροατία (Ε΄Όμιλος)

21:15 Ολλανδία – Ουγγαρία (ΣΤ ΄Όμιλος)

Κυριακή 1/2

17:30 Ιταλία – Γαλλία (Ε΄Όμιλος)

19:00 Ουγγαρία – Ισραήλ (ΣΤ ΄Όμιλος)

20:45 Ελλάδα – Κροατία (Ε΄Όμιλος)

22:15 Ολλανδία – Ισπανία (ΣΤ ΄Όμιλος)

Οι βαθμολογίες

Ε’ όμιλος

1) Ελλάδα 3 (23-5)

2) Ιταλία 3 (24-12)

3) Κροατία 0 (12-24)

4) Γαλλία 0 (5-23)

ΣT’ Όμιλος

1) Ολλανδία 3 (23-6)

2) Ουγγαρία 3 (9-7)

3) Ισπανία 0 (7-9)

4) Ισραήλ 0 (6-23)

Ημιτελικοί

Τρίτη 3/2

19:15 1ος Ε’ Ομίλου – 2ος Στ’ Ομίλου

21:15 1ος Στ’ Ομίλου – 2ος Ε’ Ομίλου

Τελικοί

Πέμπτη 5/2

19:15 Μικρός τελικός

21:15 Μεγάλος τελικός