Ελλάδα – Ιταλία: Η Εθνική πόλο γυναικών ψάχνει το 6ο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό, το παρελθόν κόντρα στην «σετερόζα»

Το έκτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης διεκδικεί η εθνική πόλο γυναικών, στον σημερινό (05.02.2026, 19:15, Newsit.gr) “μικρό” τελικό του τουρνουά, με αντίπαλο την Ιταλία.

Η Εθνική πόλο γυναικών ταξίδεψε στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας με τις «δάφνες» των περσινών τίτλων σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και World Cup και στόχο την κορυφή του βάθρου, όμως η ήττα στα πέναλτι στον ημιτελικό με την Ουγγαρία, υποχρεώνει την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να αρκεστεί στη μάχη για την τρίτη θέση, όπως ακριβώς συνέβη και πριν δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν.

Με αντίπαλο και τότε τη «σετερόζα», η ελληνική ομάδα είχε πάρει την νίκη με 7-6 και μαζί το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Αυτή τη φορά το διακύβευμα είναι μικρότερο, αλλά είναι δεδομένη η επιθυμία των Ελληνίδων διεθνών να μην επιστρέψουν με… άδεια χέρια από την Πορτογαλία.

Θυμίζουμε ότι η γαλανόλευκη του Χάρη Παυλίδη νίκησε το Σάββατο (31.01.2026) τις Ιταλίδες με15-10, κλείνοντας έτσι θέση στην τετράδα.

Η εθνική μας διεκδικεί το έκτο της μετάλλιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (τέσσερα ασημένια, ένα χάλκινο) και το τρίτο σερί (2022: 2η , 2024 3η). Η επικράτηση επί της Ιταλίας πριν δύο χρόνια είναι και η μοναδική νίκη της εθνικής σε «μικρό» τελικό, καθώς είχαν προηγηθεί δύο ήττες, αρκετά παλιότερα (το 1995 στη Βιέννη από την Ολλανδία και το 2001 στη Βουδαπέστη από τη Ρωσία).

Από την πλευρά της, η «σετερόζα» διεκδικεί το 11ο μετάλλιό της σε 19 συμμετοχές (πέντε χρυσά, δύο ασημένια, τρία χάλκινα), έχοντας περιοριστεί όμως άλλες έξι φορές στην τέταρτη θέση.

Το 2024 στο Αϊντχόφεν, η Ελλάδα νίκησε στον αγώνα για την 3η θέση την Ιταλία 7-6. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα μετέχει για 19η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η πορεία της γαλανόλευκης σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

1989 (Βόννη) 7η

1991 (ΑΘΗΝΑ) 7η

1993 (Λιντς) 7η

1995 (Βιέννη) 4η

1997 (Σεβίλλη) 7η

1999 (Πράτο) 5η

2001 (Βουδαπέστη) 4η

2003 (Λουμπλιάνα) 5η

2006 (Βελιγράδι) 6η

2008 (Μάλαγα) 6η

2010 (Ζάγκρεμπ) 2η

2012 (Αϊντχόφεν) 2η

2014 (Βουδαπέστη) 6η

2016 (Βελιγράδι) 5η

2018 (Βαρκελώνη) 2η

2020 (Βουδαπέστη) 6η

2022 (Σπλιτ) 2η

2024 (Αϊντχόφεν) 3η

Συνολικά, Ελλάδα και Ιταλία έχουν συναντηθεί 21 φορές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με την εθνική μας να έχει 7 νίκες και 14 ήττες. Πέρα από τον αγώνα του 2024, αναμετρήθηκαν μεταξύ άλλων στον τελικό πάλι στο Αϊντχόφεν στις 28/1/12 όπου χάσαμε 13-10.

Οι 21 συναντήσεις Ελλάδα – Ιταλία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:

16.08.89 Βόννη 5-9

19.08.91 Αθήνα 4-11

03.08.93 Λήντς 4-6

25.08.95 Βιέννη 4-8

06.09.99 Πράτο 5-7

17.06.01 Βουδαπέστη 3-5

21.06.01 Βουδαπέστη 1-7

07.06.03 Λουμπλιάνα 5-7

04.09.06 Βελιγράδι 7-8

07.07.08 Μάλαγα 9-10

31.08.10 Ζάγκρεμπ 7-5

08.09.10 Ζάγκρεμπ 10-5

18.01.12 Αϊντχόφεν 10-9

28.01.12 Αϊντχόφεν 10-13

22.07.14 Βουδαπέστη 9-11 πέναλτι (7-7 κ.δ.)

20.01.16 Βελιγράδι 4-10

15.07.18 Βαρκελώνη 7-6

25.01.20 Βουδαπέστη 5-7

07.09.22 Αϊντχόφεν 12-9

13.01.24 Αϊντχόφεν 7-6,

31.01.2026 Μαδέιρα 15-10.