Ελλάδα – Ιταλία: Η ώρα του ημιτελικού της Εθνικής πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό και το κανάλι θα τον μεταδώσει

Η προσπάθεια της γαλανόλευκης, για να ανέβει στο βάθρο, στο τουρνουά της Μαδέιρα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Η Εθνική πόλο γυναικών διεκδικεί το απόγευμα της Πέμπτης (05.02.2026) το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία, στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία.

Η Εθνική πόλο γυναικών είχε νικήσει πριν από λίγες ημέρες την Ιταλία (15-10), “κλείνοντας” θέση στην τετράδα του Ευρωπαϊκού, πριν αποκλειστεί από την Ουγγαρία στα ημιτεικά του τουρνουά.

Η ομάδα του Χ’ατη Παυλίδη θέλει να προσθέσει το δεύτερο χάλκινο στην ιστορία της στη διοργάνωση, μετά από τα τέσσερα ασημένια που επίσης έχει στη συλλογή της.

Η Ιταλία έχει κατακτήσει εννέα μετάλλια (πέντε χρυσά, δυο ασημένια και δυο χάλκινα). Στα ημιτελικά, η “σέτε ρόζα” ηττήθηκε με 8-4 από την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση.

Το πρώτο σπριντ θα γίνει στις 19:15, με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και να έχει live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Ιταλία είχαν αναμετρηθεί και στον μικρό τελικό το 2024 στο Αϊντχόφεν, με την Ελλάδα να νικά 7-6 για να κατακτήσει το χάλκινο και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Το πρόγραμμα των τελικών

19:15 Μικρός τελικός: Ελλάδα – Ιταλία

21:15 Μεγάλος τελικός: Ουγγαρία – Ολλανδία

Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών

Χρυσά (5)

World League 2005

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2011

Europa Cup 2018

World Cup 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου 2025

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2010

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2012

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022

Χάλκινα (5)

World League 2007

World League 2010

World League 2012

Μεσογειακοί Αγώνες 2018

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024

