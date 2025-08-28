Ελλάδα – Ιταλία η προϊστορία: Η ατάκα του Γκάλη, το τρίποντο του Αλβέρτη, τα όργια του Αντετοκούνμπο και η υπεροχή των «ατζούρι»

Η Εθνική μπάσκετ των ανδρών ρίχνεται απόψε στη μάχη του Ευρωμπάσκετ αντιμετωπίζοντας στις 21:30 (Newsit.gr, ΕΡΤ News / Novasports Start) την Ιταλία για τον τρίτο όμιλο, που φιλοξενείται στη Λεμεσό.

Η Εθνική ομάδα θέλει να μπει με το… δεξί τη διοργάνωση έχοντας ως αρχικό στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ και εν συνεχεία το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο γκρουπ. Η αποστολή βρίσκεται από την Τρίτη (26.08.2025) στη Μεγαλόνησο και προπονήθηκε προχθές και χθες στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», που αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν έξι μέρες πριν στο τουρνουά Aegean Acropolis στο ΟΑΚΑ, με την ελληνική ομάδα να επικρατεί 76-74 χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου διαθέσιμους, ενώ από την ιταλική ομάδα απουσίαζε ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Τι λέει η… παράδοση

Η αποψινή θα είναι η 66η αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να μετρά 27 νίκες έναντι 38 της Ιταλίας. Η αποψινή είναι η 14η συνάντησή τους στη διοργάνωση, με τους «ατζούρι» να έχουν υπεροχή με οκτώ νίκες έναντι πέντε της Εθνικής.

Η πιο ευχάριστη ανάμνηση από τους αγώνες της Εθνικής μπάσκετ με την Ιταλία έρχεται από το θρυλικό Ευρωμπάσκετ του 1987. Τότε η Ελλάδα είχε επικρατήσει 90-78 στον προημιτελικό με 38 πόντους του Νίκου Γκάλη και 22 του Παναγιώτη Γιαννάκη, απέναντι σε μια αντίπαλο που ως τότε δεν είχε κερδίσει ποτέ στην ιστορία της σε επίσημο ματς!

Ήταν τότε που ο «γκάνγκστερ» -μετά το ματς- είχε ξεστομίσει την ιστορική ατάκα «… είναι η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή με την Εθνική ομάδα μέχρι το επόμενο παιχνίδι».

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θυμούνται τον αγώνα των δυο ομάδων του 2001 στην Αττάλεια. Η Εθνική είχε κερδίσει την Ιταλία 83-82 με τρίποντο του Φραγκίσκου Αλβέρτη στην εκπνοή, στο παιχνίδι της πρεμιέρας του Ευρωμπάσκετ.

Το 2003, στο Ευρωμπάσκετ της Σουηδίας, τα πράγματα δεν ήταν καλά για την Εθνική μπάσκετ. Παρότι η Ελλάδα έφτασε με τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς στα προημιτελικά, ηττήθηκε με 62-59 από την Ιταλία στα προημιτελικά και το… όνειρο τέλειωσε νωρίς.

Τελευταία φορά που οι δύο ομάδες είχαν κοντραριστεί σε επίσημο ματς, ήταν στη φάση των ομίλων και στο Ευρωμπάσκετ του 2022, με την Ελλάδα να επικρατεί με 85-81 μέσα στο Μιλάνο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε σημειώσει double-double με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Αναλυτικά:

08/05/1951 Ευρωμπάσκετ (Παρίσι): 51-64

24/04/1952 Φιλικό (Μιλάνο) 34-25

04/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Τάμπερε) 58-74

03/05/1972 Προολυμπιακό Τουρνουά (Άρνεμ) 62-70

27/09/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 54-59

22/05/1974 Κύπελλο Εθνών (Γλυφάδα) 59-75

02/06/1974 Κύπελλο Εθνών (Βιτσέντζα) 53-59

09/06/1979 Ευρωμπάσκετ (Τορίνο) 52-81

20/05/1983 Φιλικό (Τορίνο) 66-94

28/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 83-108

14/06/1986 Φιλικό (Καζέρτα) 78-93

19/06/1986 Φιλικό (ΣΕΦ) 91-93

29/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο) 95-109

10/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 90-78

05/06/1988 Φιλικό (ΣΕΦ) 80-73

11/06/1988 Φιλικό (Μπολόνια) 75-90

08/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 91-88

27/05/1989 Φιλικό (Χάγη) 108-110

05/06/1989 Φιλικό (ΣΕΦ) 93-80

15/07/1990 Φιλικό (Μπόρμιο) 80-81

09/06/1991 Φιλικό (ΣΕΦ) 78-102

24/06/1991 Ευρωμπάσκετ (Ρώμη) 72-82

29/05/1992 Φιλικό (Τεργέστη) 85-89

10/06/1992 Φιλικό (ΣΕΦ) 75-65

24/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 88-73

02/07/1994 Φιλικό (Μπολόνια) 69-95

16/07/1994 Φιλικό (ΣΕΦ) 80-62

27/12/1994 Φιλικό (Νέα Σμύρνη) 65-63

28/12/1994 Φιλικό (Νέα Σμύρνη) 69-64

23/06/1995 Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ) 67-61

06/07/1996 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 71-49

14/06/1997 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 77-84

30/07/1998 Μουντομπάσκετ (ΟΑΚΑ) 64-56

09/06/1999 Φιλικό (ΣΕΦ) 77-53

21/08/2001 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 66-70

31/08/2001 Ευρωμπάσκετ (Αττάλεια) 83-82

14/06/2002 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 64-66

22/06/2002 Φιλικό (Αλάσιο) 77-78

13/08/2003 Φιλικό (Βαρέζε) 80-59

11/09/2003 Ευρωμπάσκετ (Στοκχόλμη) 59-62

15/07/2004 Φιλικό (Μπόρμιο) 74-78

27/07/2004 Φιλικό (Γλυφάδα) 70-71

21/08/2005 Φιλικό (Σαν Τζόρτζιο) 96-98

07/09/2005 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 82-76

01/08/2006 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 70-63

21/08/2007 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 72-62

30/08/2007 Φιλικό (Ρώμη) 73-52

05/08/2011 Φιλικό (Λευκωσία) 76-70

14/08/2011 Φιλικό (Ρίμινι) 73-82

25/08/2011 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 81-82

29/08/2013 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 79-65

08/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Κόπερ) 72-81

24/08/2017 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 73-70

16/08/2019 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 83-63

03/09/2022 Ευρωμπάσκετ (Μιλάνο) 85-81

10/08/2023 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 70-74

22/08/2025 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 76-74