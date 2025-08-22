Ελλάδα – Ιταλία live το φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον τελικό του τουρνουά “Ακρόπολις”, σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έχει όμως εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.