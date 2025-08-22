Ελλάδα – Ιταλία live το φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον τελικό του τουρνουά “Ακρόπολις”, σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έχει όμως εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.
Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρότσιντα, Νιάνγκ, Σπίσου, Ντιούφ, Ροσάτο, Ακέλε και Παγιόλα
Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος
Αντίθετα, για την πρώτη του συμμετοχή ετοιμάζεται ο Βασίλης Τολιόπουλος
Στην προσπάθεια αυτή, δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου
Η Εθνική Ελλάδας νίκησε στο πρώτο ματς τη Λετονία και πλέον θέλει να κατακτήσει το τουρνουά, με δεύτερη νίκη επί της Ιταλίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία στο τουρνουά "Ακρόπολις"
