Ελλάδα – Ιταλία live το φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Αγώνας προετοιμασίας για την Εθνική Ομάδα του Βασίλη Σπανούλη
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την Εθνική Ελλάδας (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Τουρνουά «Ακρόπολις»
Φιλική αναμέτρηση
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την Εθνική Ελλάδας (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον τελικό του τουρνουά "Ακρόπολις", σε ένα ακόμη δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία έχει όμως εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.

19:49 | 22.08.2025
19:49 | 22.08.2025
19:48 | 22.08.2025
Η 12άδα της Ιταλίας

Μέλι, Φοντέκιο, Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο, Πρότσιντα, Νιάνγκ, Σπίσου, Ντιούφ, Ροσάτο, Ακέλε και Παγιόλα

19:47 | 22.08.2025
Η 13άδα της Ελλάδας

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος

19:47 | 22.08.2025

Αντίθετα, για την πρώτη του συμμετοχή ετοιμάζεται ο Βασίλης Τολιόπουλος

19:46 | 22.08.2025

Στην προσπάθεια αυτή, δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου

19:46 | 22.08.2025

Η Εθνική Ελλάδας νίκησε στο πρώτο ματς τη Λετονία και πλέον θέλει να κατακτήσει το τουρνουά, με δεύτερη νίκη επί της Ιταλίας

19:45 | 22.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία στο τουρνουά "Ακρόπολις"

19:44 | 22.08.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
