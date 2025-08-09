Βασίλης Σπανούλης: Ικανοποιημένος από την προσπάθεια στην Εθνική – Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη

Αν κι αγωνίστηκε ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη έδειξε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην υπερπλήρη Σερβία, το πάλεψε ως το φινάλε, αλλά εντέλει γνώρισε την ήττα με 76-66 στην πρώτη ημέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών “EcommBx Cup”, που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης σχολίασε το αποτέλεσμα και την εμφάνιση της Εθνικής μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και στο πότε θα μπορεί να υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι δεν είναι βέβαιο εάν ο “Greek freak” θα παίξει κόντρα στο Μαυροβούνιο (14.08.2025, 20:00) στη Θεσσαλονίκη.

“Παίξαμε πάρα πολύ καλά για μεγάλο διάστημα του αγώνα, τα παιδιά έδειξαν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Παίξαμε με το φαβορί για το χρυσό, μια πολύ καλή ομάδα, όπως η Σερβία, που είχε μια απουσία μόνο, του Μίτσιτς. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, θέλουμε πολλή δουλειά.

Έχουμε αρκετά πράγματα να διορθώσουμε, αλλά είμαστε θετικοί, μου αρέσει η διάθεση της ομάδας. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να είναι έτοιμος όταν πρέπει. Πιστεύω πως μετά και το αυριανό φιλικό να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, αν συνεχίσουμε έτσι ή αν κάποια παιδιά δεν συνεχίσουν μαζί μας” ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης.