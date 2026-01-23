Αθλητικά

Ελλάδα – Ιταλία στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για το χάλκινο μετάλλιο
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η Ιταλία θα αποτελέσει την αντίπαλο της Εθνικής πόλο των ανδρών στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Η Σερβία νίκησε την Ιταλία με 17-13 στον δεύτερο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και έστειλε την «σκουάντρα ατζούρα» στον δρόμο της Εθνικής πόλο στον μικρό τελικό.

Για την Ελλάδα, η Ιταλία είναι γνώριμη αντίπαλος, αφού μόλις την περασμένη Δευτέρα την είχε κερδίσει με 15-13 στο κρίσιμο παιχνίδι της Β’ φάσης, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρωτιά στον όμιλο και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1/2026). Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Την ίδια στιγμή, η Σερβία -μετά τη νίκη της επί των Ιταλών- θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό (25/01, 21:30).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
152
128
124
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μίμης Δομάζος: «Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας όσο ψηλά κι αν βρίσκεται» συγκινούν Ράνια και Ευαγγελία
«Με όλη μας την αγάπη, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ομαδικής προτίμησης, που τον αγάπησε και τον θαύμασε», λένε η Ράνια και η Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού
Ο αείμνηστος «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμης Δομάζος
Newsit logo
Newsit logo