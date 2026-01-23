Ελλάδα – Ιταλία στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Η Ιταλία θα αποτελέσει την αντίπαλο της Εθνικής πόλο των ανδρών στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Η Σερβία νίκησε την Ιταλία με 17-13 στον δεύτερο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και έστειλε την «σκουάντρα ατζούρα» στον δρόμο της Εθνικής πόλο στον μικρό τελικό.

Για την Ελλάδα, η Ιταλία είναι γνώριμη αντίπαλος, αφού μόλις την περασμένη Δευτέρα την είχε κερδίσει με 15-13 στο κρίσιμο παιχνίδι της Β’ φάσης, αποτέλεσμα που της χάρισε την πρωτιά στον όμιλο και το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1/2026). Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Την ίδια στιγμή, η Σερβία -μετά τη νίκη της επί των Ιταλών- θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό (25/01, 21:30).