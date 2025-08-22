Αθλητικά

Ελλάδα – Ιταλία: Χωρίς Σλούκα, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μπάσκετ

Με απουσίες για λόγους ξεκούρασης η Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Σπανούλης σε ματς της Εθνικής (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Βασίλης Σπανούλης σε ματς της Εθνικής (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Μετά την επιβλητική νίκη επί της Λετονία, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον τελικό του τουρνουά “Ακρόπολις”, έχοντας όμως εκτός τους Κώστα Σλούκα, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντίνο Μήτογλου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΟΚ, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας θα αγωνιστεί κόντρα στην Ιταλία με 13 παίκτες και σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλει να πιέσεις τα αστέρια της ομάδας του και έτσι οι τρεις έμπειροι αθλητές δεν θα αγωνιστούν στο δεύτερο σερί φιλικό παιχνίδι της “γαλανόλευκης” στο τουρνουά “Ακρόπολις”.

