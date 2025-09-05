Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πιθανή ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Λευκορωσία (21:45, 5/9/2025) στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας ξεκινάει με πολλές και ουσιαστικές ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να ξεπεράσει το σχετικά χαμηλό εμπόδιο της Λευκορωσίας στο Φάληρο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει αποφασίσει για τους περισσότερους παίκτες που θα ξεκινήσουν στη βασική ενδεκάδα.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, έχοντας μπροστά του από τα αριστερά προς τα δεξιά τους Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Βαγιαννίδη.

Στο κέντρο αναμένεται να ξεκινήσουν οι Κουρμπέλης, Μάνταλος και Μπακασέτας, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

Στα αριστερά θα είναι σίγουρα ο Τζόλης και στα δεξιά ο Καρέτσας.Στην κορυφή της επίθεσης, φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Μάνταλος (ή Ζαφείρης), Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.