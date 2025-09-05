Ελλάδα – Λευκορωσία: Ξεκινάει το γαλανόλευκο ταξίδι στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε (21:45, Alpha) τη Λευκορωσία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας ξεκινάει με πολλές και ουσιαστικές ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δημιουργήσει ένα υπέροχο σύνολο από νέα κυρίως παιδιά που διαπρέπουν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η νέα φουρνιά της γαλανόλευκης έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία της στο Nations League και δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα να επιστρέψει σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Ολα αυτά, όμως, ανήκουν στο παρελθόν. Και από απόψε (5/9, 21:45) με αντίπαλο την Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς και του επιτελείου του, μπαίνουν στην «μάχη» για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης στον 3ο όμιλο, όπου συμμετέχουν η Δανία και η Σκωτία.

Δεδομένου ότι πρόκριση στην τελική φάση δίνει απ΄ευθείας η πρώτη θέση του ομίλου, στόχος των Ελλήνων διεθνών, είναι το μέγιστο δυνατό βαθμολογικής συγκομιδής. Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο αγώνας με την Λευκορωσία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει προβλήματα, με εξαίρεση τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα εμπιστευθεί για άλλη μία φορά τον σχηματισμό 4-3-3.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τζολάκης ή ο Μανδάς, με τον πρώτο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες, ενώ η τετράδα της άμυνας θ’ αποτελείται από τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα. Στην μεσαία γραμμή, φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρουν οι Ζαφείρης, Μουζακίτης και Μπακασέτας, ενώ στην κορυφή της επίθεσης, θα παίξει ο Παυλίδης. Οσον αφορά στα «φτερά», στην δεξιά πτέρυγα θα παίξει ένας εκ των Καρέτσα, Μασούρα και στην αριστερή ο Τζόλης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση, κυρίως στην «τριπλέτα» της μεσαίας γραμμής.

Η πιθανή 11άδα της Λευκορωσίας θα αποτελείται από τους Παβλιουτσένκο, Βολκόφ, Μαρτίνοβιτς, Ζαμπέλιν, Γιαμπλόνσκι, Γκρομίκο, Εμπονγκ, Πετσένιν, Πιγκάς, Κορζούν και Μελινιτσένκο, ενώ διαιτητής του αγώνα, θα είναι ο Αυστραλός, Τζάρεντ Γκίλετ, ο οποίος από το 2023 εκπροσωπεί την αγγλική ομοσπονδία σε αγώνες της FIFA.