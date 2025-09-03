Ελλάδα – Λευκορωσία: Πάνω από 15.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για την αναμέτρηση

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της Εθνικής ποδοσφαίρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Λευκορωσία (Παρασκευή 5/9/25, 21:45) στο “Γ. Καραϊσκάκης”. Από τη στιγμή που άνοιξε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων ήδη 5.000 φίλαθλοι έσπευσαν να κλείσουν θέση για την αναμέτρηση.

Μαζί με τα 10.000 εισιτήρια που είχαν ήδη διατεθεί μέσω του πακέτου για τα τρία εντός έδρας ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου, αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 15.000 φίλαθλοι έχουν εξασφαλίσει παρουσία στο φαληρικό γήπεδο για την πρεμιέρα. Η τάση παραμένει έντονα αυξητική και όλα δείχνουν ότι το κοινό θα στηρίξει με θέρμη την προσπάθεια της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για ένα νικηφόρο ξεκίνημα στον δρόμο προς το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα: pame-ethniki.gr