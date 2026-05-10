Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η ώρα του αγώνα των πλέι οφ της Super League και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Με το πρωτάθλημα να έχει μπει στην τελική του ευθεία, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν την τελευταία τους ζαριά στο ντέρμπι του Φαλήρου, για να παραμείνουν σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου στη Super League ή να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό “εισιτήριο” για τα προκριματικά του Champions League.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, καθώς ο χαμένος του αποψινού ντέρμπι ουσιαστικά αποχαιρετά τις ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου στη Super League. Βεβαίως πολλά θα εξαρτηθούν και από το αποτέλεσμα του αθηναϊκού ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα στα πλέι οφ της Super League με 67 βαθμούς και στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο “Καραϊσκάκης” και νίκης της Ένωσης, οι “κιτρινόμαυροι” θα “κλειδώσουν” μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Η “σέντρα” στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ θα γίνει στις 19:30. Το αθηναϊκό ντέρμπι θα μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD ενώ θα υπάρξει και live για την ενημέρωσή του από το Newsit.gr.