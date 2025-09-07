Αθλητικά

Ελλάδα – Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025: Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Με νίκη η γαλανόλευκη μπαίνει στη ζώνη των μεταλλίων
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Η Εθνική Ελλάδας ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Το μεγάλο ραντεβού Ελλάδα – Λιθουανία “κλείδωσε” και επίσημα, με την παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να συγκρούεται με την ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας στα προημιτελικά του Eurobasket με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά και τη ζώνη των μεταλλίων.

Η αναμέτρηση Ελλάδα – Λιθουανία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (9/9/2025) και συγκεκριμένα στις 21:00.

Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Τουρκία – Πολωνία, από την οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της γαλανόλευκης (σ.σ. εάν προκριθεί) στους “4” του Eurobasket. Αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 17:00.

