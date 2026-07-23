Αθλητικά

Ο Μανώλης Σάλιακας έκλεισε στον Ολυμπιακό και μπαίνει άμεσα στην προετοιμασία της Ολλανδίας

Στην Ολλανδία για το υπόλοιπο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ο διεθνής μπακ
Ο Σάλιακας
Ο Σάλιακας με τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας (EUROKINISSI)
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Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Μανώλης Σάλιακας, αφού οι Πειραιώτες έφθασαν σε συμφωνία με τη Ζανκτ Πάουλι και ο 29χρονος μπακ ταξιδεύει ήδη για την Ολλανδία.

Ο Μανώλης Σάλιακας πήρε το “πράσινο φως” από τη Ζανκτ Πάουλι και έφυγε για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και να ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο διεθνής μπακ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες, ενώ η μετεγγραφή του υπολογίζεται ότι “έκλεισε” κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει έναν ακόμη γηγενή ποδοσφαιριστή, αφού ο Σάλιακας είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες των Πειραιωτών.

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Αθλητικά
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