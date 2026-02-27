Αθλητικά

Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Από την ΕΡΤ1 θα μεταδοθεί ο αγώνας της Εθνικής μπάσκετ

Άλλαξε το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της γαλανόλευκης για τα προκριματικά του Mundobasket 2027
ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Η Εθνική μπάσκετ συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και υποδέχεται το Μαυροβούνιο στη “SUNEL Arena” (27.02.2026, 19:00, Newsit.gr).

Η Εθνική μπάσκετ έχει κάνει το 2/2 στο πρώτο «παράθυρο», το Νοέμβριο, απέναντι σε Ρουμανία (91-64) και Πορτογαλία (68-76), θέλει να συνεχίσει αναλόγως και να βάλει τις βάσεις ώστε να βρεθεί το καλοκαίρι του 2027 στα τελικά του Κατάρ.

Το Μαυροβούνιο στο πρώτο «παράθυρο» είχε γνωρίσει την ήττα στην έδρα του από την Πορτογαλία (62-83) και είχε νικήσει εκτός έδρας τη Ρουμανία (75-80). Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και τη Δευτέρα (03.03.2026, 20:00), αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα.

Ο αγώνας θα κάνει τζάμπολ στις 19:00. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΟΚ, το ματς θα είχε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ωστόσο η κρατική τηλεόραση ενημέρωσε ότι θα γίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ1. Για την αναμέτρηση της γαλανόλευκης θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr

