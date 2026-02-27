ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Αθλητικά

Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Με Ντίνο Μήτογλου η 12άδα της Εθνικής μπάσκετ

Οι τελευταίες προσθήκες στη γαλανόλευκη, ενόψει του ματς στη “Sunel Arena”
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3η αγωνιστική στα προκριματικά του Mundobasket 2027
19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Με προσθήκες της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική μπάσκετ στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο (27.02.2026, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά τον Βασίλη Τολιόπουλο, που από την Τρίτη (24.02.2026) είναι στις προπονήσεις, στη εθνική μπάσκετ ενσωματώθηκαν οι Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο πρώτος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο χθεσινό (26.02.2028) ματς με την Παρί για τη Euroleague, ο δεύτερος έπαιξε για 18:06 και ο τρίτος με 3:16.

Ο Ντίνος Μήτογλου είχε μάλιστα επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εκφράζοντας την επιθυμία να ενισχύσει την προσπάθεια της γαλανόλευκης.

Η δωδεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους: Ρογκαβόπουλο, Λαρεντζάκη, Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νετζήπογλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
164
138
102
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo