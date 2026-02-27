Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Με Ντίνο Μήτογλου η 12άδα της Εθνικής μπάσκετ

Με προσθήκες της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική μπάσκετ στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο (27.02.2026, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μετά τον Βασίλη Τολιόπουλο, που από την Τρίτη (24.02.2026) είναι στις προπονήσεις, στη εθνική μπάσκετ ενσωματώθηκαν οι Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο πρώτος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο χθεσινό (26.02.2028) ματς με την Παρί για τη Euroleague, ο δεύτερος έπαιξε για 18:06 και ο τρίτος με 3:16.

Ο Ντίνος Μήτογλου είχε μάλιστα επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εκφράζοντας την επιθυμία να ενισχύσει την προσπάθεια της γαλανόλευκης.

Η δωδεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους: Ρογκαβόπουλο, Λαρεντζάκη, Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νετζήπογλου.