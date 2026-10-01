Ελλάδα – Ολλανδία 2-2: Ισοπαλία στο φινάλε για την Εθνική ποδοσφαίρου στο Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έμεινε στην ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, δεχόμενη το δεύτερο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Παρότι βρήκε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο με Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν κατάφερε να “αντέξει” στη συνέχεια στην “πίεση” της Ολλανδίας και έχασε μεγάλη ευκαιρία για μία νίκη πρόκρισης στο Nations League.

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Ακόμη κι έτσι όμως, η “γαλανόλευκη” παρέμεινε αήττητη στο 2ο όμιλο της League Α του Nations League και έκανε ένα ακόμη “βήμα” προς τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι

Η Ελλάδα μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς, έχοντας και τον κόσμο στην Τούμπα στο πλευρό της και είχε δύο καλές στιγμές με Παυλίδη και Σάλιακα στο πρώτο 5λεπτο του αγώνα, ενώ σκόραρε με τον Τζόλη στο 13ο λεπτό.

Ο εξτρέμ της Άρσεναλ έκανε φοβερή ενέργεια και πλασέ από δεξιά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς υπήρχε οφσάιντ του Παυλίδη, που επηρέαζε τη φάση, μπροστά από την εστία των Ολλανδών.

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Ο Τζόλης χρειάστηκε να γίνει αλλαγή λίγο αργότερα, λόγω ενοχλήσεων, με τον Μασούρα να περνάει στη θέση του και να γίνεται παράγοντας του αγώνα για την Εθνική Ελλάδας.

Κι αυτό γιατί στο 23′ πήρε μία κεφαλιά που έβγαλε τον Ιωαννίδη στην πλάτη της άμυνας των Ολλανδών, για να πλασάρει αυτός από δύσκολη γωνία, αλλά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 της “γαλανόλευκης” στο ματς.

Μετά το γκολ, η Ελλάδα έδωσε την μπάλα στους Ολλανδούς, αλλά δεν “απειλήθηκε” ουσιαστικά καθόλου, έχοντας η ίδια μία ευκαιρία με τον Καρέτσα στο 37′ για να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα, αλλά το σουτ του νεαρού εξτρέμ απέκρουσε ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων.

Το δεύτερο γκολ για την Εθνική μας ήρθε όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ιωαννίδη να εκμεταλλεύεται ένα λάθος γύρισμα των Ολλανδών, για να “σπάσει” την μπάλα στον Μασούρα και να σκοράρει αυτός με προβολή, για το 2-0 στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με την Ολλανδία να πιέζει πλέον ασφυκτικά την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προχώρησε γρήγορα σε αλλαγές για να δώσει… ανάσες στους παίκτες του, αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Ο Φαν Ντάικ μείωσε με κεφαλιά μετά από κόρνερ στο 59′, ενώ οι “οράνιε” είχαν στη συνέχεια και δύο ακόμη τέρματα με τον Ντούμφρις, που δεν μέτρησαν ως οφσάιντ.

Στο πρώτο γκολ μάλιστα, ο Ρέτσος έκανε ολέθριο λάθος μέσα στην περιοχή της “γαλανόλευκης”, αλλά το οφσάιντ στην αρχή της φάσης, γλίτωσε τον ίδιο και την Εθνική.

Η Εθνική μας Ομάδα δεν μπορούσε όμως πια να πάρει μέτρα στο γήπεδο και η Ολλανδία βρήκε τελικά την ισοφάριση, έστω και με τη βοήθεια της τύχης. Στο 89ο λεπτό, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Μαυροπάνου και στρώθηκε στον Ρέιντερς, ο οποίος σούταρε από πλεονεκτική θέση για το 2-2 στο ματς.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με την Ελλάδα να κρατάει έστω τον ένα βαθμό, που τη διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας και κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Οι συνθέσεις στο Ελλάδα – Ολλανδία

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας (83′ Μιχαηλίδης), Κουρμπέλης, Ανδρούτσος (83′ Δουβίκας), Τζόλης (18′ λ.τρ. Μασούρας), Παυλίδης (70′ Ζαφείρης), Ιωαννίδης (70′ Τεττέι)

Ολλανδία (Τσάβι Ερνάντεθ): Φερμπρούγκεν, Ντούμφρις, Γ. Τίμπερ (78′ Ζεχιέλ), Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ (46′ Ράιντερς), Κ. Τίμπερ (46′ Χράφενμπεργκ), Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ (46′ Λανγκ), Μέερντικ (70′ Ζίρκζε)