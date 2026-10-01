Ελλάδα – Ολλανδία 2-2 Τελικό: Ισοφάρισαν στο φινάλε οι Ολλανδοί

Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας νίκες στη διοργάνωση και έχει ενθουσιάσει τους Έλληνες οπαδούς, διεκδικώντας πλέον ένα 3/3 που θα την φέρει... αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση