Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία 2-2 Τελικό: Ισοφάρισαν στο φινάλε οι Ολλανδοί

Αήττητη παρέμεινε η Εθνική Ελλάδας, παρά την ισοφάριση των Ολλανδών στο φινάλε του αγώνα
Ο Καρέτσας
Nations League
2η αγωνιστική - League A
2 - 2
Τελικό σκορ
Ο Καρέτσας στο Ελλάδα - Ολλανδία (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας βρέθηκε να προηγείται με 2-0, αλλά έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, παραμένοντας όμως στην κορυφή της βαθμολογίας.

23:41 | 01.10.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:40 | 01.10.2026

Η Ελλάδα έχασε χρυσή ευκαιρία για νίκη πρόκριση στην Τούμπα, αφού προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στην Ολλανδία, για να μείνει τελικά στο 2-2, που τη διατηρεί πάντως στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της στο Nations League

23:40 | 01.10.2026
Τέλος στο ματς!
23:40 | 01.10.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

23:34 | 01.10.2026
89'

Η μπάλα κόντραρε στον Μαυροπάνο και στρώθηκε στον Ρέιντερς που σκόραρε από κοντά για το 2-2 των Ολλανδών στο ματς

23:33 | 01.10.2026
Δεύτερο γκολ για την Ολλανδία!
23:28 | 01.10.2026
88'

Εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη σε σέντρα σουτ των Ολλανδών

23:27 | 01.10.2026
Το δεύτερο γκολ των Ολλανδών που δεν μέτρησε!
23:24 | 01.10.2026
83'

Άστοχο σουτ του Ντούμφρις έξω από την περιοχή

23:20 | 01.10.2026
80'

Τελευταίο δεκάλεπτο στο ματς, με την Εθνική να "παλεύει" να κρατήσει το προβάδισμα στο ματς

23:19 | 01.10.2026
Το πρώτο γκολ των Ολλανδών που ακυρώθηκε!
23:19 | 01.10.2026

Η Ελλάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση όμως, γιατί "πίεση" της Ολλανδίας είναι ασφυκτική πια

23:18 | 01.10.2026
73'

Ο Ντάμφρις σκόραρε και πάλι από κοντά, αλλά υπήρχε ξανά οφσάιντ στη φάση

23:15 | 01.10.2026
Νέο γκολ για την Ολλανδία που δεν μετράει!
23:13 | 01.10.2026
70'

Αλλαγή για την Ελλάδα, με τον Τετέι στη θέση του Ιωαννίδη και τον Ζαφείρη στη θέση του Παυλίδη

23:11 | 01.10.2026
Το γκολ του Φαν Ντάικ που μέτρησε νωρίτερα
23:11 | 01.10.2026

Γλίτωσε την "αυτοκτονία" εδώ η Ελλάδα

23:11 | 01.10.2026
Ακυρώθηκε το γκολ!
23:11 | 01.10.2026
Φαίνεται να υπάρχει οφσάιντ στην αρχή της φάσης!
23:10 | 01.10.2026
Περιμένει το VAR ο διαιτητής!
23:09 | 01.10.2026
65'

Τραγικό λάθος του Ρέτσου, πήγε να κάνει ντρίμπλα μέσα στην περιοχή, έχασε την μπάλα και ο Ντούμφριες πλάσαρε από κοντά για το 2-2 στο ματς

23:08 | 01.10.2026
Δεύτερο γκολ για την Ολλανδία!
23:07 | 01.10.2026
63'

Κεφαλιά του Παυλίδη μετά κόρνερ, η μπάλα άουτ

23:04 | 01.10.2026
59'

Ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ και μείωσε σε 2-1 για την Ολλανδία στην Τούμπα

23:03 | 01.10.2026
Γκολ η Ολλανδία!
23:03 | 01.10.2026

Πιέζεται πλέον αρκετά η Εθνική

23:01 | 01.10.2026
57'

Ο Σάμερβιλ έκανε το σουτ από πλάγια αριστερά, αλλά κόπηκε σε κόρνερ

22:58 | 01.10.2026
53'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βίρμαν για τους Ολλανδούς, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και πέρασε λίγο άουτ

22:57 | 01.10.2026
50'

Ίδια εικόνα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με την Ελλάδα να είναι σε θέση άμυνας και να ψάχνει τις αντεπιθέσεις

22:50 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:36 | 01.10.2026
Το γκολ του Μασούρα!
22:36 | 01.10.2026

Ιωαννίδης και Μασούρας έκαναν "πάρτι" κόντρα στην άμυνα των Ολλανδών και είχαν από μία ασίστ και ένα γκολ ο καθένας, για το 2-0 της Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο

22:34 | 01.10.2026
Ημίχρονο στην Τούμπα!
22:33 | 01.10.2026
45+2'

Ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα από λάθος του Φαν Μπόμελ και από δεξιά αυτή τη φορά, έκανε το γύρισμα για τον Μασούρα, ο οποίος και σκόραρε με προβολή από κοντά

22:32 | 01.10.2026
Δεύτερο γκολ για την Εθνική!
22:31 | 01.10.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

22:25 | 01.10.2026
43'

Η Ολλανδία είναι σε φάση επίθεσης στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει τον Τζολάκη

22:21 | 01.10.2026
37'
Τεράστια ευκαιρία για την Εθνική!

Ο Καρέτσας έφυγε στην κόντρα επίθεση από δεξιά, αλλά δοκίμασε να πλασάρει από την κλειστή γωνία και ο τερματοφύλακας των Ολλανδών απέκρουσε, ενώ υπήρχε αμαρκάριστος σε θέση για γκολ ο Παυλίδης

22:19 | 01.10.2026
Το γκολ του Ιωαννίδη!
22:13 | 01.10.2026
30'

Μετά το γκολ, η Ελλάδα έχει δώσει την κατοχή στην Ολλανδία, ψάχνοντας την κόντρα επίθεση

22:10 | 01.10.2026
Η φάση με το γκολ που δεν μέτρησε!
22:09 | 01.10.2026

Ο Ιωαννίδης έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ολλανδών και με ένα φοβερό πλασέ από πλάγια θέση, έκανε το 1-0 για την Ελλάδα!

22:04 | 01.10.2026
23'
Γκολ για την Ελλάδα!
22:03 | 01.10.2026
18'
Αναγκαστική αλλαγή για τον Τζόλη!

Στη θέση του ο Μασούρας

22:02 | 01.10.2026

Έχει σηκωθεί ο Μασούρας για να περάσει στη θέση του

22:02 | 01.10.2026

Μικρή διακοπή τώρα και ανησυχία για την Εθνική, αφού είναι στο έδαφος ο Τζόλης

22:00 | 01.10.2026
15'
Διπλή φάση για την Εθνική!

Ανδρούτσος και Τσιμίκας έκαναν σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά κόντραραν και τα δύο

21:59 | 01.10.2026

Ο Τζόλης έκανε φοβερή ενέργεια από αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά αυτή πέρασε μπροστά από τον Παυλίδη που ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση

21:59 | 01.10.2026
Δεν μετράει το γκολ!
21:57 | 01.10.2026
Γκολ για την Ελλάδα!
21:52 | 01.10.2026
10'

Καλό σουτ του Σάμερβιλ από μακριά, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και μπλόκαρε εύκολα

21:52 | 01.10.2026

Η Ελλάδα έχει μπει πιο δυνατά στο ματς και πιέζει για ένα γρήγορο γκολ

21:48 | 01.10.2026
5'

Σέντρα σουτ του Σάλιακα, με την μπάλα να περνάει οριακά από όλους

21:46 | 01.10.2026
1'

Ο Παυλίδης έφυγε μόνος του από πλάγια δεξιά και έκανε τη σέντρα, κερδίζοντας το πρώτο κόρνερ για την Ελλάδα

21:46 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:44 | 01.10.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Γκουίντα

21:43 | 01.10.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα

21:43 | 01.10.2026
21:43 | 01.10.2026

Ώρα για τους Εθνικούς Ύμνους

21:42 | 01.10.2026

Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:41 | 01.10.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τετέη, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης

Ολλανδία: Ρουφς, Φλέκεν, Φρίμπονγκ, Χάτο, Άκε, Γκραβενμπέργκ, Ζιρκζι, Λανγκ, Ρέιντερς, Τέιλορ, Κουπμάινερς, Ζέχιελ

21:41 | 01.10.2026
Η ενδεκάδα της Ολλανδίας


Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ

21:40 | 01.10.2026
Η ενδεκάδα της Ελλάδας


Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, Παυλίδης

21:38 | 01.10.2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026-2027 / ΕΛΛΑΔΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:38 | 01.10.2026

Κατάμεστη η Τούμπα για το ματς, έχοντας και Ολλανδούς στην κερκίδα

21:37 | 01.10.2026
Ελλάδα – Ολλανδία: Οπαδοί των «οράνιε» έφτιαξαν «ατμόσφαιρα» στη Θεσσαλονίκη πριν το παιχνίδι του Nations League
Εκατοντάδες Ολλανδοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πριν τον αγώνα της Εθνικής ποδοσφαίρου στην Τούμπα
21:37 | 01.10.2026
H βαθμολογία του ομίλου

 

1. Ελλάδα 6 (+2)

2. Ολλανδία 4 (+1)

3. Γερμανία 1 (-1)

4. Σερβία 0 (-2)

21:35 | 01.10.2026
21:34 | 01.10.2026

Ήδη το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γερμανίας, την έκανε φαβορί για την παραμονή στη League A του Nations League

21:34 | 01.10.2026

Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας νίκες στη διοργάνωση και έχει ενθουσιάσει τους Έλληνες οπαδούς, διεκδικώντας πλέον ένα 3/3 που θα την φέρει... αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση

21:33 | 01.10.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League

21:33 | 01.10.2026
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