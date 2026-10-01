Ελλάδα – Ολλανδία 2-2 Τελικό: Ισοφάρισαν στο φινάλε οι Ολλανδοί

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας βρέθηκε να προηγείται με 2-0, αλλά έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League, παραμένοντας όμως στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η Ελλάδα έχασε χρυσή ευκαιρία για νίκη πρόκριση στην Τούμπα, αφού προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στην Ολλανδία, για να μείνει τελικά στο 2-2, που τη διατηρεί πάντως στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της στο Nations League
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Η μπάλα κόντραρε στον Μαυροπάνο και στρώθηκε στον Ρέιντερς που σκόραρε από κοντά για το 2-2 των Ολλανδών στο ματς
Εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη σε σέντρα σουτ των Ολλανδών
Άστοχο σουτ του Ντούμφρις έξω από την περιοχή
Τελευταίο δεκάλεπτο στο ματς, με την Εθνική να "παλεύει" να κρατήσει το προβάδισμα στο ματς
Η Ελλάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση όμως, γιατί "πίεση" της Ολλανδίας είναι ασφυκτική πια
Ο Ντάμφρις σκόραρε και πάλι από κοντά, αλλά υπήρχε ξανά οφσάιντ στη φάση
Αλλαγή για την Ελλάδα, με τον Τετέι στη θέση του Ιωαννίδη και τον Ζαφείρη στη θέση του Παυλίδη
Γλίτωσε την "αυτοκτονία" εδώ η Ελλάδα
Τραγικό λάθος του Ρέτσου, πήγε να κάνει ντρίμπλα μέσα στην περιοχή, έχασε την μπάλα και ο Ντούμφριες πλάσαρε από κοντά για το 2-2 στο ματς
Κεφαλιά του Παυλίδη μετά κόρνερ, η μπάλα άουτ
Ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ και μείωσε σε 2-1 για την Ολλανδία στην Τούμπα
Πιέζεται πλέον αρκετά η Εθνική
Ο Σάμερβιλ έκανε το σουτ από πλάγια αριστερά, αλλά κόπηκε σε κόρνερ
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βίρμαν για τους Ολλανδούς, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και πέρασε λίγο άουτ
Ίδια εικόνα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με την Ελλάδα να είναι σε θέση άμυνας και να ψάχνει τις αντεπιθέσεις
Ιωαννίδης και Μασούρας έκαναν "πάρτι" κόντρα στην άμυνα των Ολλανδών και είχαν από μία ασίστ και ένα γκολ ο καθένας, για το 2-0 της Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα από λάθος του Φαν Μπόμελ και από δεξιά αυτή τη φορά, έκανε το γύρισμα για τον Μασούρα, ο οποίος και σκόραρε με προβολή από κοντά
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Η Ολλανδία είναι σε φάση επίθεσης στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει τον Τζολάκη
Ο Καρέτσας έφυγε στην κόντρα επίθεση από δεξιά, αλλά δοκίμασε να πλασάρει από την κλειστή γωνία και ο τερματοφύλακας των Ολλανδών απέκρουσε, ενώ υπήρχε αμαρκάριστος σε θέση για γκολ ο Παυλίδης
Μετά το γκολ, η Ελλάδα έχει δώσει την κατοχή στην Ολλανδία, ψάχνοντας την κόντρα επίθεση
Ο Ιωαννίδης έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ολλανδών και με ένα φοβερό πλασέ από πλάγια θέση, έκανε το 1-0 για την Ελλάδα!
Στη θέση του ο Μασούρας
Έχει σηκωθεί ο Μασούρας για να περάσει στη θέση του
Μικρή διακοπή τώρα και ανησυχία για την Εθνική, αφού είναι στο έδαφος ο Τζόλης
Ανδρούτσος και Τσιμίκας έκαναν σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά κόντραραν και τα δύο
Ο Τζόλης έκανε φοβερή ενέργεια από αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά αυτή πέρασε μπροστά από τον Παυλίδη που ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση
Καλό σουτ του Σάμερβιλ από μακριά, αλλά ο Τζολάκης έπεσε και μπλόκαρε εύκολα
Η Ελλάδα έχει μπει πιο δυνατά στο ματς και πιέζει για ένα γρήγορο γκολ
Σέντρα σουτ του Σάλιακα, με την μπάλα να περνάει οριακά από όλους
Ο Παυλίδης έφυγε μόνος του από πλάγια δεξιά και έκανε τη σέντρα, κερδίζοντας το πρώτο κόρνερ για την Ελλάδα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός Γκουίντα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα στην Τούμπα
Ώρα για τους Εθνικούς Ύμνους
Έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Κωστούλας, Τετέη, Μιχαηλίδης, Ζαφείρης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης
Ολλανδία: Ρουφς, Φλέκεν, Φρίμπονγκ, Χάτο, Άκε, Γκραβενμπέργκ, Ζιρκζι, Λανγκ, Ρέιντερς, Τέιλορ, Κουπμάινερς, Ζέχιελ
Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Τζ. Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Φαν ντε Φεν, Φέρμαν, Τιλ, Κ. Τίμπερ, Σάμερβιλ, Φαν Μπόμελ, Μέερντινκ
Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, Παυλίδης
Κατάμεστη η Τούμπα για το ματς, έχοντας και Ολλανδούς στην κερκίδα
1. Ελλάδα 6 (+2)
2. Ολλανδία 4 (+1)
3. Γερμανία 1 (-1)
4. Σερβία 0 (-2)
Ήδη το διπλό με 1-0 στην έδρα της Γερμανίας, την έκανε φαβορί για την παραμονή στη League A του Nations League
Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας νίκες στη διοργάνωση και έχει ενθουσιάσει τους Έλληνες οπαδούς, διεκδικώντας πλέον ένα 3/3 που θα την φέρει... αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League