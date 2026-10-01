Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Το buzzer beater τρίποντο του Καρ που χάρισε τη νίκη στους Ιταλούς

Ο Μάρκους Καρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βίρτους Μπολόνια στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς με buzzer beater τρίποντο εκτέλεσε τους Πειραιώτες και χάρισε τη νίκη (96-94) στην ομάδα του.

Με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα, η Βίρτους Μπολόνια έκανε την επαναφορά, η μπάλα έφτασε στον Καρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη άμυνα του ΜακΚιντάιρ, σούταρε ουσιαστικά ελεύθερος και ευστόχησε.

CARR WINS IT FOR @VirtusBo AGAINST THE REIGNING CHAMPS! 🤯🤯🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/cgycicn2eP — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026

Ο Αμερικανός ήταν ο καλύτερος της ομάδας του με 22 πόντους και 10 ασίστ σε 24.27” λεπτά συμμετοχής.