Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Το buzzer beater τρίποντο του Καρ που χάρισε τη νίκη στους Ιταλούς

Ο Αμερικανός γκαρντ εκμεταλλεύτηκε την κακή άμυνα του ΜακΚιντάιρ
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Το buzzer beater τρίποντο του Καρ που χάρισε τη νίκη στους Ιταλούς
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Ο Μάρκους Καρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βίρτους Μπολόνια στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς με buzzer beater τρίποντο εκτέλεσε τους Πειραιώτες και χάρισε τη νίκη (96-94) στην ομάδα του.

Με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα, η Βίρτους Μπολόνια έκανε την επαναφορά, η μπάλα έφτασε στον Καρ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη άμυνα του ΜακΚιντάιρ, σούταρε ουσιαστικά ελεύθερος και ευστόχησε.

Ο Αμερικανός ήταν ο καλύτερος της ομάδας του με 22 πόντους και 10 ασίστ σε 24.27” λεπτά συμμετοχής.

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