Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: «Χρυσή» αλλαγή ο Μασούρας έκανε το 2-0 για την Εθνική

Μετά την ασίστ, ο Μασούρας πέτυχε και γκολ για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία
Ο Μασούρας
Ο Μασούρας πανηγυρίζει το γκολ του (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League και βρήκε δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Γιώργο Μασούρα.

Έχοντας περάσει στο ματς ως αλλαγή μετά τον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλη, ο Γιώργος Μασούρας έγινε πρωταγωνιστής του αγώνα, αφού έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και σκόραρε ο ίδιος το δεύτερο για την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία.

Στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Ιωαννίδη να κάνει την ασίστ με γύρισμα από δεξιά και τον Μασούρα να “γράφει” το 2-0 με προβολή από κοντά.

Μπορεί να ήταν αναγκαστική αλλαγή λοιπόν, αλλά αποδείχθηκε και… χρυσή.

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Αθλητικά
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