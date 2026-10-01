Ελλάδα – Ολλανδία: «Χρυσή» αλλαγή ο Μασούρας έκανε το 2-0 για την Εθνική

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League Α του Nations League και βρήκε δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Γιώργο Μασούρα.

Έχοντας περάσει στο ματς ως αλλαγή μετά τον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλη, ο Γιώργος Μασούρας έγινε πρωταγωνιστής του αγώνα, αφού έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη και σκόραρε ο ίδιος το δεύτερο για την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στην Ολλανδία.

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Στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Ιωαννίδη να κάνει την ασίστ με γύρισμα από δεξιά και τον Μασούρα να “γράφει” το 2-0 με προβολή από κοντά.

Μπορεί να ήταν αναγκαστική αλλαγή λοιπόν, αλλά αποδείχθηκε και… χρυσή.