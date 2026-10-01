Μπαρτζώκας για το φινάλε του Βίρτους – Ολυμπιακός: «Το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τον τρόπο που ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Με buzzer beater τρίποντο του Καρ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει ότι το σουτ του Αμερικανού γκαρντ των Ιταλών ήταν δύσκολο, αλλά αμαρκάριστο.

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«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ.

CARR WINS IT FOR @VirtusBo AGAINST THE REIGNING CHAMPS! 🤯🤯🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/cgycicn2eP — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026

Επιτρέψαμε δύο λέι-απ και 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.