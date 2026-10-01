Αθλητικά

Μπαρτζώκας για το φινάλε του Βίρτους – Ολυμπιακός: «Το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο»

"Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα", εξήγησε ο Έλληνας προπονητής
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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τον τρόπο που ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague από τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.

Με buzzer beater τρίποντο του Καρ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει ότι το σουτ του Αμερικανού γκαρντ των Ιταλών ήταν δύσκολο, αλλά αμαρκάριστο.

«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ.

Επιτρέψαμε δύο λέι-απ και 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

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Αθλητικά
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