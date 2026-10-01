Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94: Buzzer beater Καρ και πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στην Euroleague

Την πρώτη του ήττα στη φετινή Euroleague γνώρισε ο Ολυμπιακός. Έπειτα από έναν αγώνα θρίλερ που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε εντός έδρας των Πειραιωτών με 96-94, με buzzer beater τρίποντο του απίθανου Μάρκους Καρ. Το live του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να χαμογελάσει αυτή τη φορά στο τέλος, παρά τη μυθική εμφάνιση του Εντζάι και υποχώρησε στο 1-2 στην κατάταξη της Euroleague. Αντίθετα, η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή σεζόν και ανέβηκε στο 1-2.

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Έπειτα από έναν αγώνα θρίλερ, οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με buzzer beater του Μάρκους Καρ, ο οποίος μαζί με τον Ντιαρά έκαναν το παιχνίδι της ζωής τους.

CARR WINS IT FOR @VirtusBo AGAINST THE REIGNING CHAMPS! 🤯🤯🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/cgycicn2eP — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026

Ο πρώην παίκτης του Άρη έκλεισε το ματς με 22 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Αλιού Ντιαρά έκανε τεράστια ζημιά με 18 πόντους (8/11 δίποντα) και 14 ριμπάουντ σε 25 λεπτά.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, είχε τρεις παίκτες πάνω από τους 20 πόντους, τον εκπληκτικό Εμπάι Εντζάι (23 πόντοι, 10/11 δίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έβαλε 15 από τους 22 του στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Σάσα Βεζένκοφ (20 πόντοι, 6/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές).

Ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν πήρε βοήθειες από τους υπόλοιπους παίκτες πρώτης γραμμής, με τον ΜακΙντάιρ και τον Φουρνιέ να είναι σκιά του εαυτού τους, τους Χολ και Τζόουνς εκτός κλίματος αγώνα, ενώ ο Μοντέρο άργησε να “ξυπνήσει”, πετυχαίνοντας μόλις ένα μεγάλο καλάθι πριν ο Καρ εκτελέσει τους Πειραιώτες.