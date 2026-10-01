Αθλητικά

Ο Εμπάι Εντζάι τρέλανε τη στατιστική: Η τρομερή εμφάνιση του Σενεγαλέζου ψηλού του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια

Σημείωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης
ROKAS LUKOSEVICIUS
ROKAS LUKOSEVICIUS / EUROKINISSI
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Ο Εμπάι Εντζάι πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο το career high του Σενεγαλέζου δεν έφτανε για να αποτρέψει την ερυθρόλευκη ήττα.

Ο φόργουορντ/σέντερ του Ολυμπιακού κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια, αγωνίστηκε τόσο στο “4” όσο και στο “5” και έβγαλε μάτια με την απόδοσή του, αποδεικνύοντας ότι οι Πειραιώρες βρήκαν ένα διαμάντι από τη Σενεγάλη.

Ο Εντζάι τελείωσε το ματς με 23 πόντους με 10/11 δίποντα 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 κλεψιμο και 1 μπλοκ και 29 στο σύστημα αξιολόγησης σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Το buzzer beater τρίποντο του Καρ, όμως, του στέρησε το βραβείο του MVP του αγώνα.

Η εμφάνιση του Εντζάι στους αριθμούς

23 πόντοι
10/11 δίποντα
2/2 βολές
7 ριμπάουντ
1 κλεψιμο
1 μπλοκ
29 στην αξιολόγηση
20 λεπτά συμμετοχής

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Αθλητικά
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