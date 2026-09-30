Άλλαξε ώρα το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και άλλα πέντε ματς των «πρασίνων» για τη Super League

Την αλλαγή ώρας σε έξι ματς του Παναθηναϊκού γνωστοποίησε η Super League, με ένα από αυτά να είναι και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (01.11.26) για την 9η αγωνιστική.

Πρόκειται για πέντε εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και ένα εκτός, αυτό με τον Ηρακλή. Όλα τα ματς πήγαν νωρίτερα. Πέντε από τα έξι παιχνίδια ορίστηκαν να κάνουν “σέντρα” στις 17:30, ενώ το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 19:00.

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Η σχετική ενημέρωση:

Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

7η Αγωνιστική

• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

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9ηΑγωνιστική

• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).

10η Αγωνιστική

• ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).

11η Αγωνιστική

• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

13η Αγωνιστική

• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

• ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).