Αθλητικά

«To NBA κοντά σε συμφωνία με μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για το NBA Europe» γράφουν στις ΗΠΑ

Το “The Athletic” αποκαλύπτει κάποια από τα clubs που υπήρξαν συζητήσεις
Ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ (ΦΩΤΟ by Arturo Holmes
Ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ (ΦΩΤΟ by Arturo Holmes/Getty Images)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το NBA Europe αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του από τη σεζόν 2027-28 και μένει να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, σχετικά με την προσπάθεια εξαγοράς της Euroleague από το NBA.

Το NBA έχει αποφασίσει να μπει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τη δημιουργία νέας λίγκας, του NBA Europe, από κοινού με τη FIBA. παράλληλα, υπάρχει και η διάθεση συνεργασίας με τη Euroleague, φτάνοντας μέχρι και την πρόταση για την εξαγορά της. Το εάν θα γίνει δεκτή ή όχι, θα φανεί το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου, όταν οι μέτοχοι της λίγκας θα συνεδριάσουν στο Κόμο.

Τώρα, το Athletic έρχεται να αναφέρει πως το ΝΒΑ είναι κοντά σε συμφωνίες με αρκετές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες για να βοηθήσει στη δημιουργία μιας νέας λίγκας μπάσκετ στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το NBA εδώ και καιρό φλερτάρει με κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, ποντάροντας στην ισχυρή τους φήμη, με σκοπό να τις κάνει βασικά μέλη του NBA Europe.

Οι συνομιλίες αυτές γίνονται εδώ και μήνες. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κείμενο, υπήρξαν συζητήσεις στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου ποδοσφαιρικών ομάδων στην Κοπεγχάγη ανάμεσα στον Μαρκ Τέιτουμ (σ.σ. NBA Deputy Commisioner) και τον Γιώργο Αϊβάζογλου (σ.σ. Managing Director του NBA Europe & Middle East) και συγκεκριμένες ομάδες.

Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν βρίσκονται μεταξύ των συλλόγων που έχουν εμπλακεί στις συζητήσεις με το NBA.

Θυμίζουμε ότι Παρί Σεν Ζερμέν και Μίλαν δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή τμήματα μπάσκετ, κάτι που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την παρουσία τους στο συγκεκριμένο πλάνο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
172
167
166
152
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo