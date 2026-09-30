Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Η βροχή έφερε την αναβολή του αγώνα του στο Japan Open

Ξημερώματα Πέμπτης (01.10.2026) θα γίνει ο αγώνας του Έλληνα πρωταθλητή
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί τελικά σήμερα (30.09.2026) κόντρα στον Τόμας Μαρτίν Ετσεβέρι για το Japan Open, καθώς η έντονη και συνεχόμενη βροχή στο Τόκιο ανέβαλε το πρόγραμμα της ημέρας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο44 στον κόσμο), ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Αργεντινό τενίστα (Νο30) περίπου στις 07:00 ώρα Ελλάδας. Η κακοκαιρία στο Τόκιο έφερε αρκετές καθυστερήσεις και έτσι η αναμέτρησή τους τελικά αναβλήθηκε.

Τσιτσιπάς και Ετσεβέρι θα αναμετρηθούν τελικά την Πέμπτη (01.10.2026) και ο αγώνας τους δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 06:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας.

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Αθλητικά
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