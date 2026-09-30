Αθλητικά

Δικαίωση για Προμηθέα Πάτρας – Πήρε αναστολή η απόφαση της ΕΕΑ για το πιστοποιητικό συμμετοχής του

Το Πρωτοδικείο δικαίωσε τους Πατρινούς και αναστέλλει την απόφαση της ΕΕΑ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Θετική εξέλιξη για τον Προμηθέα Πάτρας, καθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα της πατρινής ΚΑΕ, διατάσσοντας την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) που είχε αρνηθεί να χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής στην ομάδα.

Μετά τη δικαστική αυτή απόφαση, απομακρύνεται ο κίνδυνος τυχόν κυρώσεων ή αφαίρεσης βαθμών που θα αντιμετώπιζε ο Προμηθέας Πάτρας, ενώ η ΕΕΑ καλείται πλέον να προχωρήσει στην έκδοση και χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού για το νέο πρωτάθλημα της GBL.

Σε συνέχεια της εξέλιξης αυτής, η διοίκηση της ομάδας προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση, καθιστώντας σαφές ότι αναμένει την άμεση εναρμόνιση της Επιτροπής με τη δικαιοσύνη.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο.

Γι’ αυτό, σήμερα καταθέσαμε αίτηση ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης της ΕΕΑ και ζητάμε να χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν όπως έπραξαν και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπεισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματα της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως ήταν απολύτως λογικό».

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