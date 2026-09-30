Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν: Η ώρα του αγώνα της Euroleague και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο “T-Center”, στο ξεκίνημα της πρώτης εβδομάδας της Euroleague, με σκοπό να κάνει στο 2/2 στη διοργάνωση και να υπερασπιστεί την έδρα του.

Οι ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στη διοργάνωση και βρίσκονται στο 1-0. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε με 91-72 της Παρί στο “T-Center,” στην πρεμιέρα του στη Euroleague. Η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ μπήκε και αυτή με το… δεξί, νικώντας εντός έδρας (84-74) την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

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Το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν θα μεταδοθεί ζωντανά απ’ το Nova Sports Prime. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21.15 και θα υπάρξει live για την εξέλιξή της από το Newsit.gr.

Το αποψινό πρόγραμμα

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (Novasports Start)

21:15 Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (Novasports Prime)