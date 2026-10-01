Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Η ώρα και τα κανάλια που θα μεταδώσουν το σπουδαίο ματς του Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου φιλοξενεί τους Ολλανδούς στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του ομίλου
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου πριν τη σέντρα με τη Γερμανία/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου κοντράρεται με την Ολλανδία του Τσάβι για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League και στοχεύει σε τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα για να γίνει φαβορί για μία από τις δύο πρώτες θέσεις του Β’ ομίλου.

Το έργο της Εθνικής ποδοσφαίρου δεν θα είναι εύκολο, όμως θα έχει στο πλευρό της τους Έλληνες φιλάθλους, που έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια και θα δημιουργήσουν μία «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον Alpha και το Novasports Start, ενώ θα υπάρχει φυσικά και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

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