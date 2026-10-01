Ο Κωνσταντής Τζολάκης στο στόχαστρο των Τότεναμ και Λίβερπουλ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν χρειάστηκε περισσότερο από δύο μήνες για να εντυπωσιάσει στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ και αυτό τον έχει φέρει στο στόχαστρο της Τότεναμ, αλλά και της Λίβερπουλ.

Η Τότεναμ βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση της περίπτωσης του Κωνσταντή Τζολάκη, καθώς δεν είναι ικανοποιημένη με το ξεκίνημα του Αντονίν Κίνσκι στη σεζόν, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να είναι ψηλά στη λίστα μαζί με τον Μπαρτ Φερμπρούχεν της Μπράιτον.

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Πέρα από το ενδιαφέρον της Τότεναμ, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και αναμενόμενο λόγω της κατάστασης στο σύλλογο, και η Λίβερπουλ έχει εντάξει στη μεταγραφική της λίστα τον Τζολάκη, με τους «κόκκινους» να εξετάζουν τις μελλοντικές τους επιλογές κάτω από τα δοκάρια, με τα συμβόλαια των Άλισον και Μαμαρντασβίλι να ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και με τον τελευταίο να μην έχει πείσει την ομάδα.

Tottenham Hotspur are among the clubs keeping a close eye on Hull City goalkeeper Konstantinos Tzolakis after his impressive start to life in the Premier League, @TEAMtalk can reveal.https://t.co/MkgdRBQGlq — Graeme Bailey (@GraemeBailey) September 30, 2026

Η Χαλ το καλοκαίρι έβγαλε από τα ταμεία της κοντά στα 20.000.000 ευρώ για τον Έλληνα πρώην κίπερ του Ολυμπιακού και μπορεί να τα πολλαπλασιάσει πολύ γρήγορα αν συνεχιστούν οι μυθικές του εμφανίσεις στην Αγγλία, αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.