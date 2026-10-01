Αθλητικά

Ο Κωνσταντής Τζολάκης στο στόχαστρο των Τότεναμ και Λίβερπουλ

Οι τρομερές εμφανίσεις του Έλληνα τερματοφύλακα με τις φανέλες των Χαλ και Εθνικής ποδοσφαίρου έχουν φέρει ήδη μνηστήρες για την απόκτησή του
Ο Κωνσταντής Τζολάκης
Ο Κωνσταντής Τζολάκης με τη φανέλα της Χαλ/ REUTERS/Hannah Mckay
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δεν χρειάστηκε περισσότερο από δύο μήνες για να εντυπωσιάσει στην Αγγλία με τη φανέλα της Χαλ και αυτό τον έχει φέρει στο στόχαστρο της Τότεναμ, αλλά και της Λίβερπουλ.

Η Τότεναμ βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση της περίπτωσης του Κωνσταντή Τζολάκη, καθώς δεν είναι ικανοποιημένη με το ξεκίνημα του Αντονίν Κίνσκι στη σεζόν, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να είναι ψηλά στη λίστα μαζί με τον Μπαρτ Φερμπρούχεν της Μπράιτον.

Πέρα από το ενδιαφέρον της Τότεναμ, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και αναμενόμενο λόγω της κατάστασης στο σύλλογο, και η Λίβερπουλ έχει εντάξει στη μεταγραφική της λίστα τον Τζολάκη, με τους «κόκκινους» να εξετάζουν τις μελλοντικές τους επιλογές κάτω από τα δοκάρια, με τα συμβόλαια των Άλισον και Μαμαρντασβίλι να ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και με τον τελευταίο να μην έχει πείσει την ομάδα.

Η Χαλ το καλοκαίρι έβγαλε από τα ταμεία της κοντά στα 20.000.000 ευρώ για τον Έλληνα πρώην κίπερ του Ολυμπιακού και μπορεί να τα πολλαπλασιάσει πολύ γρήγορα αν συνεχιστούν οι μυθικές του εμφανίσεις στην Αγγλία, αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
175
141
136
127
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo