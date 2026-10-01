Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το τρίτο εκτός έδρας ματς του στην 3η αγωνιστική της Euroleague. Στο γήπεδο της Βίρτους Μπολόνια οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν την τρίτη διαδοχική τους νίκη για να συνεχίζουν να καλπάζουν στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Live ενημέρωση θα υπάρχει φυσικά και από το Newsit.gr.

Για τους Πειραιώτες εκτός δράσης θα είναι ο Μιλουτίνοφ, ενώ για τους Ιταλούς ο Κοκίλα. Ο Τζόσεφ θα επιστρέψει στην ερυθρόλευκη δωδεκάδα, μετά την απουσία του από τη νίκη επί της Ζαλγκίρις.

Το αποψινό πρόγραμμα της Euroleague