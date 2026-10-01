Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει την αναμέτρηση της Euroleague

Οι Πειραιώτες ψάχνουν το 3 στα 3 στη διοργάνωση
Ο Τζόσεφ και ο Μοντέρο
Ο Τζόσεφ και ο Μοντέρο σε ματς του Ολυμπιακού/ EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός θα δώσει το τρίτο εκτός έδρας ματς του στην 3η αγωνιστική της Euroleague. Στο γήπεδο της Βίρτους Μπολόνια οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν την τρίτη διαδοχική τους νίκη για να συνεχίζουν να καλπάζουν στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Live ενημέρωση θα υπάρχει φυσικά και από το Newsit.gr.

Για τους Πειραιώτες εκτός δράσης θα είναι ο Μιλουτίνοφ, ενώ για τους Ιταλούς ο Κοκίλα. Ο Τζόσεφ θα επιστρέψει στην ερυθρόλευκη δωδεκάδα, μετά την απουσία του από τη νίκη επί της Ζαλγκίρις.

Το αποψινό πρόγραμμα της Euroleague

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Novasports 4)
  • Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (21:00, Novasports 5)
  • Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (21:30, Novasports Prime, Newsit.gr)
  • Παρί – Ζάλγκιρις (21:45, Novapsorts 4)
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